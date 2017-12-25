 Gücü etkisinde – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Gücü etkisinde

    Gücü etkisinde

    Fatih Terim farkı ilk maçta ortaya çıktı. Göztepe karşısında geriye düşen sarı-kırmızılı ekip, müthiş bir geri dönüşe imza attı ve Süper Lig’in ilk yarısını 2. sırada tamamladı. Gelecek için umut verdi

    Galatasaray'da Fatih Terim rüzgarı ilk maçtan sert esmeye başladı. "Nerede kalmıştık!" mesajını paylaşmasının ardından sarı- kırmızılı kulüpte büyük bir coşku yaşanırken dün akşamki karşılaşmada da Terim etkisi kendisini net bir şekilde ortaya koydu. Galatasaray, Göztepe karşısında 1-0 geriye düştüğü maçtan 3-1 galip ayrıldı.

    Rakibi karşısında baskılı bir oyun ortaya koyan Cimbom, 9. dakikada topu kalesinde gördü. Maicon'un müdahalesi ile Castro yerde kalırken kazanılan penaltı vuruşunu Jahovic ağlara yolladı. Ancak moral olarak tavan yapan Aslan'ın durmaya niyeti yoktu. 19. dakikada Garry Rodrigues ile skora eşitlik getiren ev sahibi, 53'te Yasin ve 70'te Maicon'un golleriyle artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını ortaya koydu.

    Beşiktaş'ın yenildiği, Fenerbahçe, Trabzon ve Kayseri'nin berabere kalarak puan kaybettiği haftada Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde çıktığı ilk maçtan zaferle ayrıldı. İlk yarıyı Başakşehir'in 1 puan ardından 2. sırada tamamlayan Cimbom, Fenerbahçe'ye 2, Beşiktaş'a 5 puan fark attı.

    Galatasaray, evinde oynadığı son 11 maçta yenilgi yüzü görmedi (10G, 1B).

    LİGİN 17. HAFTASINDA ZİRVEDEDEKİ SONUÇLAR:
    Konya-Fenerbahçe: 1-1
    Sivas-Beşiktaş: 2-1
    Karabük-Trabzon: 1-1
    Kayseri-Malatya: 0-1
    Kasımpaşa-Başakşehir: 1-2
    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:19
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