 Gomis, atmadı attırdı – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
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    24 Aralık 2017, Pazar
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    Gomis, atmadı attırdı

    Gomis, atmadı attırdı

    Galatasaray’ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Göztepe karşısında Garry Rodrigues’in golünde asist yaptı.

    Süper Lig'in ilk devresinin son haftasında Göztepe'yi ağırlayan Galatasaray'da yeni Teknik Direktör Fatih Terim, forvet hattını bozmadı ve Fransız golcü Bafetimbi Gomis'e şans verdi. Tudor'un döneminde ligde maç kaçırmayan Gomis, 14 kez fileleri havalandırmıştı. Yıldız golcü, Göztepe karşısında gol atamadı ama asist yaptı. Fransız futbolcu, 19. dakikada Garry Rodrigues'in golünün pasını verdi. Gomis, böylece sezon 4. asistine ulaştı.
    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:20
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