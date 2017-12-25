Yalnız değilsin Eboue!

Sarı-kırmızılı taraftarlar, eşiyle boşanma sürecinde tüm kazancını kaybeden ve ‘İntiharın eşiğine geldim” diyen Fildişili oyuncu için yardım kampanyası başlattı

Galatasaraylı taraftarlar, maddi çöküş yaşayan ve intiharın eşiğine geldiğini açıklayan Emmanuel Eboue için sosyal medyada destek kampanyası başlattı. 'YalnızDeğilsinEboue' hashtag'iyle başlatılan kampanyaya ilk destek Hasan Şaş'tan geldi. Şaş'tan yardım sözü Eboue'nin Galatasaray'da oynadığı dönemde sarı-kırmızılı takımda antrenörlük yapan Şaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seni unutmadık elimden geleni yapacağım" diyerek Fildişi Sahilli oyuncuya destek sözü verdi.



ARSENAL'DE OYNADI

Arsenal ve Galatasaray'da forma giyen 34 yaşındaki Eboue, eşiyle boşanırken tüm birikimlerini kaybettiğini, İngiltere'deki evinin de elinden alınabileceğini belirterek, "Allah'tan bana yardım etmesini diliyorum" dedi.



Dedesi kanserden ölen, kardeşini motosiklet kazasında kaybeden Eboue, "Boşandıktan sonra eşim tüm varlıklarımı kazandı. İcra memurlarından gizlenmek için evde lamba bile yakmıyorum" dedi.