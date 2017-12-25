Yalnız değilsin Eboue!
Sarı-kırmızılı taraftarlar, eşiyle boşanma sürecinde tüm kazancını kaybeden ve ‘İntiharın eşiğine geldim” diyen Fildişili oyuncu için yardım kampanyası başlattı
ARSENAL'DE OYNADI
Arsenal ve Galatasaray'da forma giyen 34 yaşındaki Eboue, eşiyle boşanırken tüm birikimlerini kaybettiğini, İngiltere'deki evinin de elinden alınabileceğini belirterek, "Allah'tan bana yardım etmesini diliyorum" dedi.
Dedesi kanserden ölen, kardeşini motosiklet kazasında kaybeden Eboue, "Boşandıktan sonra eşim tüm varlıklarımı kazandı. İcra memurlarından gizlenmek için evde lamba bile yakmıyorum" dedi.
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:24
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