 Eski dosta vefa – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Eski dosta vefa

    Eski dosta vefa
    Sabri Sarıoğlu, tam 14 sezon formasını giydiği Galatasaray'a karşı dün rakip olarak sahadaydı. Maç öncesi G.Saray Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin'in plaket verdiği 33 yaşındaki futbolcuya, tribünler de büyük sevgi gösterisinde bulundu. Tecrübeli oyuncu, taraftarların tezahüratlarına elini kalbine koyarak karşılık verdi.
    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:18
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