 Yasin Öztekin'den Fatih Terim itirafı – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    'den Fatih Terim itirafı

    Yasin Öztekin'den Fatih Terim itirafı

    Galatasaray'ın yetenekli oyuncusu , Fatih Terim'in takımdaki havayı değiştirdiğini söyledi.

    Göztepe maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Yasin, "Tudor'a öncelikle teşekkür etmek istiyoruz. Galatasaray denildiğinde akla gelen ilk isim Fatih hocadır. Onunla birlikte ilk maçımızı kazanmak istiyoruz

    Yılın son maçını Fatih Hoca ile kazanıp 2018'e iyi girmek istiyoruz. Hoca geldi hava değişti yani hoca her yerde değiştiriyor insanların havasını. İnşallah 3 puanla bitiririz." ifadesini kullandı.

    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:26
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