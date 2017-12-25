Yasin Öztekin'den Fatih Terim itirafı
Galatasaray'ın yetenekli oyuncusu Yasin Öztekin, Fatih Terim'in takımdaki havayı değiştirdiğini söyledi.
Göztepe maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Yasin, "Tudor'a öncelikle teşekkür etmek istiyoruz. Galatasaray denildiğinde akla gelen ilk isim Fatih hocadır. Onunla birlikte ilk maçımızı kazanmak istiyoruz
Yılın son maçını Fatih Hoca ile kazanıp 2018'e iyi girmek istiyoruz. Hoca geldi hava değişti yani hoca her yerde değiştiriyor insanların havasını. İnşallah 3 puanla bitiririz." ifadesini kullandı.
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:26
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