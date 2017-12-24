 Fernando sakatlandı – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
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    24 Aralık 2017, Pazar
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    Fernando sakatlandı

    Fernando sakatlandı

    Galatasaray’da Göztepe maçında Garry Rodrigues’in ardından Fernando da sakatlandı.

    Süper Lig'de Göztepe ile evinde oynayan Galatasaray, iki sakatlık yaşadı. Mücadelenin 41. dakikasında Garry Rodrigues sakatladı. Sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda sakatlık yaşadı. Müsabakanın 88. dakikasında da Fernando sakatlık geçirdi. Brezilyalı futbolcunun yerine 90. dakikada Sinan Gümüş girdi.
    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:21
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