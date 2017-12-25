Rodrigues gözyaşlarıyla

Galatasaray'ın maçta ilk golünü atarak skoru 1-1'e getiren Garry Rodrigues sakatlandı. 38. dakikada saha içinde kendini yere bırakan Hollandalı oyuncu, maça devam edemedi ve 2 dakika sonra yerini Yasin Öztekin'e bıraktı. Gözyaşları içinde sahayı terk eden Rodrigues'in durumu yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.