 Rodrigues gözyaşlarıyla – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Rodrigues gözyaşlarıyla

    Rodrigues gözyaşlarıyla
    Galatasaray'ın maçta ilk golünü atarak skoru 1-1'e getiren Garry Rodrigues sakatlandı. 38. dakikada saha içinde kendini yere bırakan Hollandalı oyuncu, maça devam edemedi ve 2 dakika sonra yerini Yasin Öztekin'e bıraktı. Gözyaşları içinde sahayı terk eden Rodrigues'in durumu yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.
    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:08
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