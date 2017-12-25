Bu daha başlangıç
G.Saray’da 4. kez teknik direktörlük koltuğuna oturan İmparator, Göztepe zaferi için, “Bu daha başlangıç. Ligin ikinci yarısında bambaşka bir Galatasaray sahada olacak” dedi
'2. YARI FARKLI OLACAK'
USTA teknik adam, tribünlere alkışla karşılık verdi. Göztepe zaferi sonrası konuşan Fatih Terim, şampiyonluk yolunda rakiplerin puan kaybettiği haftada çok önemli bir galibiyete imza attıklarını belirterek, "Bu daha başlangıç. Taraftarlar ikinci yarıda bambaşka bir G.Saray izleyecekler" sözünü verdi.
Fatih Terim'e aile boyu destek
FatihTerim'i dördüncü döneminde ilk karşılaşmasında ailesi yalız bırakmadı. Terim'in eşi Fulya Terim, kızları Merve Çetin ve Buse Bahçekapılı, Türk Telekom tribünlerinde yerini aldı. 'Fatih Terim' yazılı tişört giyen Terim'in torunu ise büyük ilgi çekti.
'Nerede kalmıştık' atkıları tükendi
FATİH Terim için imza töreninde Başkan Dursun Özbek'in tecrübeli çalıştırıcıya hediye ettiği ve GS Store'de üretilen 'Nerede kalmıştık' yazılı atkılar tamamen tükendi. 5 bin adet üretilen atkıların hepsi satıldı.
Yardımcı Şahin Fatih
Terim ekibine ilk transferi yaptı. Bir dönem Süper Lig'de Adana'yı çalıştıran Levent Şahin, Terim'in yardımcısı oldu. Milli Takım'da da Terim'in yardımcılığını yapan Şahin, kulübedeki yerini aldı.
Şaş da tribünde
G.Saray'ın iz bırakan isimlerinden Hasan Şaş'ın yeniden Terim'in ekibinde yer alıp yer almayacağı merak edilirken, bir sürpriz yaşandı. Şaş, maçı tribünden izlerken, sosyal medyada 'dönüyor' yorumları yapıldı.
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:30
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