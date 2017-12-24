Fatih Terim'e Türk Telekom'da sevgi seli

"Göztepe hem formda, hem de bizde ne kadar eksi varsa onlara da o fazla. Duran toptan çok gol yemişiz, onlar duran toptan çok gol atmış gibi istatistiklerde sıkıntılar var. Devre arası çok şeyi değiştirecek imkanımız var. Göztepe Tamer hocayla, başkan Mehmet Sepil ve güzel Göztepe camiasıyla iyi bir iş çıkardılar. Müthiş bir seyirci de orada var iki tane sarı-kırmızılı takımın mücadelesi izleyenlere keyif verecektir."

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