Fatih Terim'e Türk Telekom'da sevgi seli
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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 17. haftasındaki Göztepe maçı öncesi açıklamalarda bulundu
İşte Terim'in yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar...
"Çok heyecanlıyım. bu soğuk havada rekor seviyede seyirci var. Sonsuz teşekkür ediyorum. Galatasaray beni her zaman heyecanlandırıyor ama bu sefer olağanüstü şeyler oldu. Geri dönmek güzel, Galatasaray'da olmak güzel. Taraftarla beraber olmak çok hoş. Hayırlısıyla ilk yarının son maçını oynayacağız."
"Göztepe hem formda, hem de bizde ne kadar eksi varsa onlara da o fazla. Duran toptan çok gol yemişiz, onlar duran toptan çok gol atmış gibi istatistiklerde sıkıntılar var. Devre arası çok şeyi değiştirecek imkanımız var. Göztepe Tamer hocayla, başkan Mehmet Sepil ve güzel Göztepe camiasıyla iyi bir iş çıkardılar. Müthiş bir seyirci de orada var iki tane sarı-kırmızılı takımın mücadelesi izleyenlere keyif verecektir."
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