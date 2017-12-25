 Feghouli’den 3. asist – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Feghouli’den 3. asist

    Feghouli’den 3. asist
    Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı forma ile Süper Lig'de 3'üncü asistini yaptı. Yasin Öztekin'in golünde sol kanattan ortayı yapan Cezayirli oyuncu, özellilkle ikinci yarıda çok etkili oynadı. Ligde 3 de golü olan yıldız toplam gol katkısını 6'ya yükseltti. Fatih Terim'in Feghouli'yi sağda Linnes'in önünde oynatması da dikkat çekti.
    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:26
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