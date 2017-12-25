Feghouli’den 3. asist

Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı forma ile Süper Lig'de 3'üncü asistini yaptı. Yasin Öztekin'in golünde sol kanattan ortayı yapan Cezayirli oyuncu, özellilkle ikinci yarıda çok etkili oynadı. Ligde 3 de golü olan yıldız toplam gol katkısını 6'ya yükseltti. Fatih Terim'in Feghouli'yi sağda Linnes'in önünde oynatması da dikkat çekti.