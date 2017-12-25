Yasin hızır gibi yetişti
Alanya maçında Tolga ısınırken sakatlanınca forma giyip 1 gol, 1 asist üreten Yasin Öztekin, dün de Rodrigues’in yerine girerek, maçı çözdü
FERNANDO DA BiTiREMEDi
Aslan'da Brezilyalı ön libero Fernando da maçı bitiremedi. Orta sahada başarılı bir oyun sergileyen deneyimli futbolcu, 89. dakikada sol dizinden problem yaşayınca sedyeyle kenara alındı. Durumu bugün belli olacak.
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:22
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