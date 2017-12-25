Yasin hızır gibi yetişti

Alanya maçında Tolga ısınırken sakatlanınca forma giyip 1 gol, 1 asist üreten Yasin Öztekin, dün de Rodrigues’in yerine girerek, maçı çözdü

Fatih Terim'li ilk maçta Galatasaray'a galibiyetin kapısını açan isim Yasin Öztekin oldu. Yedek soyunan ve 40. dakikada sakatlanan Garry Rodrigues'in yerine oyuna dahil olan sarı-kırmızılı futbolcu, 53'te Feghouli'nin ortasına harika bir kafa vurarak topu doksana astı. Süper Lig'de bu sezonki ikinci golünü atan Yasin, 2-0 kazanılan Alanyaspor maçında da benzer şekilde Tolga Ciğerci maçtan önce ısınırken sakatlanınca ilk 11'e alınmış ve 1 gol+ 1 asistle 3 puana imzasını koymuştu. Yasin ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda 5-1 kazandıkları Sivas Belediyespor maçında da 2 kez fileleri havalandırdı. Terim havaYI değiştiRDİ SARI-kırmızılı futbolcu, Fatih Terim'in takımda havayı olumlu yönde değiştirdiğini belirterek, "İgor Tudor'a teşekkür ediyoruz. Hocamızdı, yardımcı oldu. Galatasaray denilince akla ilk gelen isim Fatih hoca. Hoca geldi, tabii ki hava değişti. Her yerde insanların havasını değiştiriyor" diye konuştu.



FERNANDO DA BiTiREMEDi

Aslan'da Brezilyalı ön libero Fernando da maçı bitiremedi. Orta sahada başarılı bir oyun sergileyen deneyimli futbolcu, 89. dakikada sol dizinden problem yaşayınca sedyeyle kenara alındı. Durumu bugün belli olacak.



