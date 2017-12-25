Mesajı verdik

İmparator, Göztepe zaferi sonrası, “Bugünkü galibiyeti oyuncular aldı, benim bir etkim olmadı. İkinci yarıda oynayacağımız oyunun mesajını verdiler. Kaybederken bile alkışlanmalıyız” dedi

G.SARAY'DA 4. dönemine Göztepe maçıyla başlayan Fatih Terim, "Oyuncularım ve taraftarlarımız bana güzel bir 'hoş geldin' dediler. Tekrar burada olmak ve galip gelmek çok güzel" dedi. Takımla sadece 2 antrenman yapabildiğini aktaran Terim, "Dolayısıyla tüm başarı oyuncularıma aittir. Ben çok fazla bir şey yapmadım. İkinci yarıda, oynayacağımız oyunun mesajını verdiler. Son 7 haftada 4 kez yenilen bir takımın kolay bir dönüşünü kimse bekleyemez. Galatasaray, ancak bir senede 4 maç yenilmeli" diye konuştu.



'ZAMANIMIZ AZ, İŞ ÇOK'

Terim şöyle devam etti: Değiştirmemiz gerekenlere odaklanıp, emek harcamalıyız. Eksiklerimiz var. Koskoca Galatasaray'ın sol beki yok. Olan da sakat. Linnes sakatlansa sağ beke kimi koyacağız. Birkaç mevki için başkanımız ve yönetici arkadaşlarımızla konuştuk. Benden önce harekete geçmişler. Zamanımız az, işimiz çok. Kıran kırana bir lig geçiyor. Pardon deme lüksümüz yok. Bazen iyi değilsinizdir ama kaybederken de Galatasaray taraftarının gurur duyacağı bir takım olmalı, alkışlanmalı orada.



Heyecansız bu iş olmaz

Tecrübeli çalıştırıcı, yeniden göreve gelmesinden dolayı duyduğu heyecana da dikkati çekti. Terim, "Heyecansız olmaz. Yaşamadan olmaz. İçinizdeki coşku biterse, başka mevkiye çekilmek zorundasınız. Benim hem futbol tutkum hem de Galatasaray tutkum var. İkisi bir araya gelince böyle bir enerji ortaya çıkıyor. Allah bunu kaybettirmesin. Benim bir hayatım ailem, bir hayatım futbol, bir hayatım da Galatasaray. Hepsi bir araya gelince, heyecan ve coşku dorukta oluyor. Önemli olan ligi birinci sırada tamamlamak" ifadelerini kullandı.



'Sabri kalırdı'

Terim, maç sonu Sabri ile ilgili de açıklamalarda bulundu. İmparator, "Ben olsam Sabri Sarıoğlu'nu göndermezdim açıkcası. Kötü de oynasa burada kalırdı. Büyük camialar, sembolleriyle ayakta durur. Sabri buna layık" dedi.



Yardımcı Şahin

Fatih Terim ekibine ilk transferi yaptı. Bir dönem Süper Lig'de Adana'yı çalıştıran Levent Şahin, Terim'in yardımcısı oldu. Fatih Terim, kaleci antrenörü olarak da Taffarel'i geri getireceklerini belirtti.