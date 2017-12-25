 Maicon’u gördü Sabri’ye çalmadı – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Maicon’u gördü Sabri’ye çalmadı

    Maicon’u gördü Sabri’ye çalmadı
    Karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, dün akşam tartışmalı kararlara imza attı. Göztepe'nin kazandığı penaltıda Maicon'un Castro'ya ceza sahası içinde yaptığı faul sonrası penaltı kararı veren Uğurlu, Sabri'nin 59'da Yasin'e arkadan müdahalesini es geçti. Galatasaraylı futbolcular penaltı beklerken, hakem mücadeleyi devam ettirdi.
    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:17
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