"Galatasaray fabrika ayarlarına döndü"
A Spor Yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray'ın Fatih Terim'le fabrika ayarlarına döndüğünü söyledi. Tüzemen, "Sistem karmaşasından çıkacaktır. 3'lü mü, 4'lü mü forvet diye düşünmeyecek dörtlü defans oynayacaktır. Forvette çift mi tek mi diye düşünmeyecektir. Tek forvet oynayacaktır. Kanatları çalışmayan bir takımı sevmez Fatih Terim. Oyuncuların özgüvenini her zaman yukarıda tutar. Oyuncularına asla ve asla müdahale etmez. Bu vücut dili çok etkilidir." dedi.
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