Spor yazarları G.Saray'ı yazdı

Rıdvan Dilmen: Camiayı bütünleştirdi

G.Saray, Göztepe maçını dün sahada değil, perşembe günü Fatih Terim'i takımın başına getirdiği an kazandı...

Çünkü öyle sürpriz bir karar olmuştu ki salı günü, İgor Tudor gönderilmiş ve teknik direktörün kongreye kadar belli olmayacağı söyleniyordu.

Fatih Terim, iki idmana çıktıktan sonra takımın başındaydı. Onun gelmesi camiayı bütünleştirdi.

Ayrıldığı, milli takıma gittiği, üzdüğü, kırıldığı dönemler oldu ama biz de hep diyorduk "Hoca boştayken Galatasaray'ın teknik direktörü kim olursa olsun onun üzerinde baskı unsurudur." Korkunç bir tempo ile başlamak istedi maça Göztepe... Ligin yeni takımı ama çok tecrübeli oyuncuları var. Tamer Tuna da tecrübeli teknik direktörlerle çalışırken onlardan bir hayli beslenmiş.

İlk denemesinde bunu gösterdi. Türk Telekom'a boşuna gelmemişler.