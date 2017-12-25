Spor yazarları G.Saray'ı yazdı
Rıdvan Dilmen: Camiayı bütünleştirdi
G.Saray, Göztepe maçını dün sahada değil, perşembe günü Fatih Terim'i takımın başına getirdiği an kazandı...
Çünkü öyle sürpriz bir karar olmuştu ki salı günü, İgor Tudor gönderilmiş ve teknik direktörün kongreye kadar belli olmayacağı söyleniyordu.
Fatih Terim, iki idmana çıktıktan sonra takımın başındaydı. Onun gelmesi camiayı bütünleştirdi.
Ayrıldığı, milli takıma gittiği, üzdüğü, kırıldığı dönemler oldu ama biz de hep diyorduk "Hoca boştayken Galatasaray'ın teknik direktörü kim olursa olsun onun üzerinde baskı unsurudur." Korkunç bir tempo ile başlamak istedi maça Göztepe... Ligin yeni takımı ama çok tecrübeli oyuncuları var. Tamer Tuna da tecrübeli teknik direktörlerle çalışırken onlardan bir hayli beslenmiş.
İlk denemesinde bunu gösterdi. Türk Telekom'a boşuna gelmemişler.
Sola takviye yapılacak
G.Saray için dün şu belli oldu ki devre arasında sola bir oyuncu alınacak. Dün sahada Belhanda pozisyonunu kaybeden tek oyuncuydu. Topla da fazla buluşmuyor. 4 orta sahanın neresinde duracağını bilemiyor. Fegnouli'nin zamana ihtiyacı var. Sahanın en iyi oyuncusu Ndiaye'dir. Ben çok beğenmiyorum ama Fatih Terim'in vazgeçilmezi olacaktır. Terimli G.Saray, agresif oynayacak.
İç sahada G.Saray, deplasmanda F.Bahçe lider kapattı ilk yarıyı. Deplasmandaki 10 puan ciddi kayıptır G.Saray için... Terim, ofansif oyuncuları oynatmayı bilen bir hocadır. Fizik gücü yerlerde bir takım almadı bunun da altını çizmek gerek.
Ne kadar gaz yaparsanız yapın oyuncular da ikinci yarı başladığında ortaya konan performans Tudor'un bıraktığı bir sermayedir. Gomis iyi gününde olmamasına rağmen yüksek tempoyla oynadı. Son 10 dakikada konsantrasyon düşüklüğü dışında iyiydi. Maicon'un golü mükemmeldi.
Son söz; F.Bahçe taraftarı olarak ben Terim'in G.Saray Teknik Direktörü olmasını istemem, Galatasaraylı olsam da başkasını istemem.
BU HAKEMİ İSTEMEM
Üç büyük, hatta Trabzonspor'u da koyalım bu hakemi (Yaşar Kemal Uğurlu) istemem. Çok ciddi bir hata yaptı. Kesinlikle atması gerektiği halde Fernando'yu atmadı. Sabri'nin Yasin'e yaptığı pozisyon penaltıydı. Yine de bu statta 46 bin taraftar önünde işi de zordu. Ama evde televizyondan izleyince "penaltıymış" diyecektir.
Levent Tüzemen: Terim klasiği
Fatih Terim'in varlığı sadece tribünlere değil Galatasaraylı oyunculara da bir güven ve ciddiyet getirdi. Ligin flaş takımı Göztepe'ye karşı geriye düşüp maçı çevirmek bir Terim klasiğidir.
Terimli dönemlerde bu tür geri dönüşlere tanık olduk. Terim oyuncularının özgüvenini hep yüksek tutmaya özen gösterir. Ayrıca Terim oyun sıkışmadıkça oyuncularına saha içinde asla müdahale etmez. Ama Terim kulübede vücut dilini iyi kullanır ve ayrıca tribünlerin hep oyunun içinde olmasını ister.
Terim'in Galatasaray'da öncelikle bir oyun şablonu oluşturması gerekiyor.
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Çünkü Tudor döneminde Galatasaraylı oyuncular "3'lü savunma, 4'lü savunma, çift forvet, tek forvet, kanatsız hücum hattı" gibi sistem kargaşası içinde sadece "Kaos futbolu" oynuyorlardı.
Terim savunma ve hücum hattının hep birlikte hareket etmesini ister.
Galatasaray oyunun boyunu uzatarak oynadığı için oyuncular birbirine uzak kalıyor. Bu yanlış anlayış Galatasaray'ın hücumda çoğalmasını engelliyor. Rodrigues'in ve Yasin'in kanatlarda oynamasının ne kadar önemli olduğunu Göztepe maçında gördük. İki golü Rodrigues ve Yasin attı. Rodrigues'in attığı gol öncesi Gomis'le üst üste yaptığı iki duvar pasının kalitesi mükemmeldi. Maalesef Tudor bu ikiliyi kullanmamak için direndi.
Gomis'in gücü eksilmiş
Gomis, çok çalışıyor ama gol vuruşlarında eskisi gibi etkili vuramıyor.
Fatih Terim eğer Belhanda-Feghouli ikilisinin performansını yükseltemez ise Galatasaray zirve yarışında müthiş zorlanır.
Faslı ve Cezayirli iki yıldız oyuncu maalesef farklılıklarını ortaya koyamıyor.
Çünkü sorumluluk almıyor. Bu iki oyuncunun yetenekleri ve kaliteleri ile zihinsel motivasyonları uyum göstermiyor.
Maicon kafa toplarında belki çok etkili ama tek hamleli ve ağır olduğundan dolayı kolay çalım yiyor ama hata yapsa bile asla bozulmuyor. Attığı gol ise jenerik olacak güzellikteydi...
"Nerede kalmıştık..." sözünün ilk maçında Galatasaray'ın Fatih Terim'le yeniden fabrika ayarlarına geri döneceğini gözlemledik.
Serkan Korkmaz: Kaldığı yerden
Hala Tudor'un neden gönderildiğini merak edenlere bir çift lafım var; Galatasaray'ın 19. dakikada attıığı gole bir daha bakın, anlarsınız.
Tartışmasız ligin en iyi iklisi olarak ilk haftalara damga vuran Rodrigues ile Gomis'in çok zor şartlar altında ürettikleri gol, Hırvat hocanın neden gittiğinin bir özeti adeta.
Şartlar zorluydu keza... Terim dördüncü döneminin ilk maçında karşısında ligin en dişli takımlarından birini bulmuştu. Üstelik rakip, maçın başında öne geçmeyi başarmıştı.
Beraberlik golü geciktikçe Galatasaray adına işler iyiden iyiye sarpa sarabilirdi.
Aynı ikilinin (Rodrigues sakatlanana kadar) maçta sayısız pozisyona imza attığını da unutmayalım.
"Tudor bey"in gidişinde bu ikiliyi bozması hiç kuşkum yok ki; büyük rol oynadı.
Fatih hoca, göreve gelişinin birkaç gün sonrasında karşısına çıkan bu maçta, radikal bir dokunuşta bulunmadı. Bence; doğru yaptı.
Görkemli başlangıç
Stada gelen 45 bin taraftarla ilk buluşmasında, bazı futbolcuların biletini kesmek, bazılarına mesaj vermek için erkendi.
Zirveye oynayan takımlar bu maça kadar toplam 10 puan kaybetmişti.
Görkemli bir başlangıç için tüm koşullar yerli yerindeydi.
Her şeyden önemlisi; ilk yarı itibarıyla tribündeki ve ekran başındaki taraftar, hırslı ve iyi oynayan bir Galatasaray izliyordu. Rodrigues'in yerine oyuna giren Yasin attığı kafa golü, ligin ilk yarı liderliğini getiren Mossoro'nun Kasımpaşa'ya attığı gol kadar güzeldi.
Golün pası, Terim ile birlikte büyük bir çıkış göstermesini beklediğim Feghouli'dendi..
Peki ya; Belhanda
Belhanda için de aynı şeyi söylemek isterdim. Ligin ikinci yarısında forma kapmak adına, orta sahada ciddi bir fırsat var. Galatasaray'da yedek kulübesindeki bir orta saha oyuncusu olsam hayli heveslenirdim doğrusu. Bu maçın bitimiyle birlikte artık dikkatler transfere dönecek. Bir sol bek alınacağı kesin. Aslında daha fazlası da gerekli ama, kaynak bulmak için satış yapmak şart görünüyor.
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