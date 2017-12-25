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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Spor yazarları G.Saray'ı yazdı

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    Spor yazarları G.Saray'ı yazdı

    Rıdvan Dilmen: Camiayı bütünleştirdi
    G.Saray, Göztepe maçını dün sahada değil, perşembe günü Fatih Terim'i takımın başına getirdiği an kazandı...
    Çünkü öyle sürpriz bir karar olmuştu ki salı günü, İgor Tudor gönderilmiş ve teknik direktörün kongreye kadar belli olmayacağı söyleniyordu.
    Fatih Terim, iki idmana çıktıktan sonra takımın başındaydı. Onun gelmesi camiayı bütünleştirdi.
    Ayrıldığı, milli takıma gittiği, üzdüğü, kırıldığı dönemler oldu ama biz de hep diyorduk "Hoca boştayken Galatasaray'ın teknik direktörü kim olursa olsun onun üzerinde baskı unsurudur." Korkunç bir tempo ile başlamak istedi maça Göztepe... Ligin yeni takımı ama çok tecrübeli oyuncuları var. Tamer Tuna da tecrübeli teknik direktörlerle çalışırken onlardan bir hayli beslenmiş.
    İlk denemesinde bunu gösterdi. Türk Telekom'a boşuna gelmemişler.
    Spor yazarları G.Saray'ı yazdı

    Sola takviye yapılacak
    G.Saray için dün şu belli oldu ki devre arasında sola bir oyuncu alınacak. Dün sahada Belhanda pozisyonunu kaybeden tek oyuncuydu. Topla da fazla buluşmuyor. 4 orta sahanın neresinde duracağını bilemiyor. Fegnouli'nin zamana ihtiyacı var. Sahanın en iyi oyuncusu Ndiaye'dir. Ben çok beğenmiyorum ama Fatih Terim'in vazgeçilmezi olacaktır. Terimli G.Saray, agresif oynayacak.
    İç sahada G.Saray, deplasmanda F.Bahçe lider kapattı ilk yarıyı. Deplasmandaki 10 puan ciddi kayıptır G.Saray için... Terim, ofansif oyuncuları oynatmayı bilen bir hocadır. Fizik gücü yerlerde bir takım almadı bunun da altını çizmek gerek.
    Ne kadar gaz yaparsanız yapın oyuncular da ikinci yarı başladığında ortaya konan performans Tudor'un bıraktığı bir sermayedir. Gomis iyi gününde olmamasına rağmen yüksek tempoyla oynadı. Son 10 dakikada konsantrasyon düşüklüğü dışında iyiydi. Maicon'un golü mükemmeldi.
    Spor yazarları G.Saray'ı yazdı

    Serkan Korkmaz: Kaldığı yerden
    Hala Tudor'un neden gönderildiğini merak edenlere bir çift lafım var; Galatasaray'ın 19. dakikada attıığı gole bir daha bakın, anlarsınız.
    Tartışmasız ligin en iyi iklisi olarak ilk haftalara damga vuran Rodrigues ile Gomis'in çok zor şartlar altında ürettikleri gol, Hırvat hocanın neden gittiğinin bir özeti adeta.
    Şartlar zorluydu keza... Terim dördüncü döneminin ilk maçında karşısında ligin en dişli takımlarından birini bulmuştu. Üstelik rakip, maçın başında öne geçmeyi başarmıştı.
    Beraberlik golü geciktikçe Galatasaray adına işler iyiden iyiye sarpa sarabilirdi.
    Aynı ikilinin (Rodrigues sakatlanana kadar) maçta sayısız pozisyona imza attığını da unutmayalım.
    "Tudor bey"in gidişinde bu ikiliyi bozması hiç kuşkum yok ki; büyük rol oynadı.
    Spor yazarları G.Saray'ı yazdı

    Fatih hoca, göreve gelişinin birkaç gün sonrasında karşısına çıkan bu maçta, radikal bir dokunuşta bulunmadı. Bence; doğru yaptı.

    Görkemli başlangıç
    Stada gelen 45 bin taraftarla ilk buluşmasında, bazı futbolcuların biletini kesmek, bazılarına mesaj vermek için erkendi.
    Zirveye oynayan takımlar bu maça kadar toplam 10 puan kaybetmişti.
    Görkemli bir başlangıç için tüm koşullar yerli yerindeydi.
    Her şeyden önemlisi; ilk yarı itibarıyla tribündeki ve ekran başındaki taraftar, hırslı ve iyi oynayan bir Galatasaray izliyordu. Rodrigues'in yerine oyuna giren Yasin attığı kafa golü, ligin ilk yarı liderliğini getiren Mossoro'nun Kasımpaşa'ya attığı gol kadar güzeldi.
    Golün pası, Terim ile birlikte büyük bir çıkış göstermesini beklediğim Feghouli'dendi..

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