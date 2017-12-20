 Tudor gitti, Balta döndü! – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    Tudor gitti, Balta döndü!

    Tudor gitti, Balta döndü!

    ’da sezon başından beri kadro dışında kalan deneyimli savunmacı , A takımın bugün yapılan antrenmanda yer aldı.

    'da Teknik Direktör Igor Tudor'un görevden ayrılmasından sonra sarı-kırmızılılar, çalışmalarını Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Emrah Bayraktar ve antrenörlerden Tuğberk Tanrıvermiş yönetiminde gerçekleştiriyor. Bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmana sezon başında kadro dışı bırakılan da yer alması dikkat çekti. Deneyimli futbolcu sezon başı kampını takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürmüştü. Tudor'un takımdan ayrılmasından sonra 34 yaşındaki futbolcu takıma döndü.

    Hakan Balta, sarı-kırmızılı formayı son olarak 6 Mayıs 2017 tarihinde Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Kasımpaşa müsabakasında giymişti.


    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:59
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