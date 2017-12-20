Tudor gitti, Balta döndü!
Galatasaray’da sezon başından beri kadro dışında kalan deneyimli savunmacı Hakan Balta, A takımın bugün yapılan antrenmanda yer aldı.
Hakan Balta, sarı-kırmızılı formayı son olarak 6 Mayıs 2017 tarihinde Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Kasımpaşa müsabakasında giymişti.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:59
-
''Vodafone Park’a gittim, ben de Beşiktaşlı oldum''
Toplam 9
Yorum
ruhi mücerret fenerli ,galatasaraylı babalardan etkilenmeyen çocukların tuttuğu takımdır Beşiktaş..işte bu yüzden Beşiktaşlı doğulur olunmaz
-
Tudor gitti, Balta döndü!
Toplam 2
Yorum
eko şimdi özbek gs de sol bek sorunu yok sder bu kazmayı A takıma monte ederler.adam para almak için transfer bile olmdı.utnmdn antr çıkmış bide
-
UltrAslan açıkladı! "Fatih Terim'i istiyoruz"
Toplam 13
Yorum
eko fatih hocanın adı bile bu takımı uçurur.2,yarı gsnin müthiş bi fikstr avntajı var terim gelirse gs fark yapar tabi en az 5 trnsfer şart
Tudor gitti, Balta döndü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.