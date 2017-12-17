Tudor sitem etti: Kazanınca oyuncular...

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Igor Tudor, savunmada iki önemli hata yaptıklarını ve bunun da yenilgiyi getirdiğini belirterek, "Şu anda gösterdiğimiz performans yeterli değil. Herkesin biraz daha fazla katkı vermesi gerekiyor. Performansımız yeterli olsaydı, bugün galip gelirdik." dedi.

Üst üste 4. deplasman maçının kaybedildiğinin hatırlatılması üzerine, bu seviyede hataya yer olmadığını vurgulayan Hırvat teknik adam, duran toplarda yaşanan sıkıntıya da değinerek, şöyle konuştu:

"Duran toplara bakıldığı zaman, bireysel şeyler. Biriyle adam adama oynuyorsanız, onu sonuna kadar iyi savunmanız gerekiyor. Bundan önceki maçlarda yediğimiz çok gol vardı. O yüzden bu şekilde oynayarak, 'Bu açığı kapatabilirim.' diye düşündüm ama ne yazık ki çok yardımcı olmadı. Bazı hatalardan goller yedik. Buradan bir sonuca varırsak, herkesin biraz daha fazla katkı vermesi gerekiyor."

"Kazanınca oyuncular, kaybedince hoca sorumlu"

Yaşanan yenilgiyle ilgili oyuncu hatalarından bahsettiği hatırlatılarak, kendi sorumluluğu sorulan Tudor, "Dünyadaki her hoca hata yapıyor. Ben de hata yapabilirim." ifadelerini kullandı.

Oyuncuların bazen iyi, bazen kötü oynayabildiklerine değinen Tudor, "Alınan bütün kötü sonuçlar hem oyuncuların hem de hocanın performansından kaynaklanıyor. Ama siz bu şeyleri ayırmayı seviyorsunuz. Özellikle konu Galatasaray olunca, Türkiye'de benim anlamadığım bir bakış açısı var. Kazanıldığı zaman oyuncular sayesinde oluyor ama kaybedilince direkt hoca hedef gösteriliyor. Benim de alışık olmadığım bir durum." yorumunu yaptı.

Taraftarların kendisini istifaya çağırdığı sırada, parmağıyla tribündeki başkanı işaret ettiği iddialarını yalanlayan Igor Tudor, içinde bulunulan durumunla ilgili tedirginliği olup olmadığı konusunda ise, "Tabii ki kaybettiğimiz için bir endişe, tedirginlik yaşıyorum. Bir de böyle gereksiz sorular yüzünden tedirginlik yaşıyorum. Bizim hedefimiz şampiyon olmak. Hala da o hedefe gidiyoruz. Burada söylenen en önemli şey, 'Tudor istifa.' ama Galatasaray hala şampiyonluğun en önemli adayı. Türkiye'de sürekli gündemde olan iki şey var. Biri, 'Tudor istifa', diğeri de 'Neden bu sistemle oynadın?' cümleleri." değerlendirmesinde bulundu.



