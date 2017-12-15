 Yine mi Ali Palabıyık! – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    Yine mi Ali Palabıyık!

    Yine mi Ali Palabıyık!

    FIFA Kokartlı hakemin, pazar günkü Yeni Malatya maçına atanması sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı

    Galatasaray'ın, Malatya maçına Ali Palabıyık atandı. Palabıyık bu sezon son olarak Galatasaray'ın Başakşehir'le oynadığı maçı yönetmiş ve Cimbom sahadan 5-1 yenik ayrılmıştı. Ayrıca Cimbom'un yediği ilk gol öncesi Latovlevici-Visca arasında yaşanan pozisyonda faul kararı veren Palabıyık, bu kararla ilgili çok fazla eleştiri almıştı. Dün Ali Palabıyık sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer alırken, sarı-kırmızılılar, MHK'ya öfke kustu
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:10
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