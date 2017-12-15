Lider kapatmalıyız

Sarı-kırmızılılar, Yeşilköy'de bir balıkçıda hep birlikte yemek yerken tüm futbolcularla tek tek konuşan Başkan Özbek, durumlarını sordu ve onlardan bilgi aldı. Özbek, Yeni Malatyaspor maçı öncesi takımın kenetlenmesini isteyerek "Sizden beklentilerimiz yüksek, bunları karşılayacağınıza inanıyoruz. Devreyi lider kapatmak için her şeyinizi ortaya koyun" diye konuştu