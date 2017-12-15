Gomis müjdesi

Yeni Malatyaspor maçı öncesi Galatasaray'a PFDK'dan güzel haber. PFDK, Gomis'e rakibine yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 1 maçtan men ve 4.350 TL para cezası kesti. Sivas Belediye maçında cezasını çeken Fransız yıldız, pazar akşamı sahada olacak. Kurul ayrıca Akhisarspor'un hocası Okan Buruk'a 5 maç ve 40 bin TL, Miguel Lopes'e 3 maç, Ayhan Akman'a ise 1 maç ceza kesti.