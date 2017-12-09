 Max Meyer elden kaçıyor! – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Max Meyer elden kaçıyor!

    Max Meyer elden kaçıyor!

    Adı Galatasaray ile anılan Max Meyer için Schalke 04 ilk teklifini iletti.

    Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve sözleşmesinde yer alan maddeye göre ocak ayında yeni bir takımla anlaşma hakkı olan Meyer için Schalke harekete geçti. Son dönemde adı Galatasaray ile anılan Max Meyer için Alman kulüpten yeni bir açıklama geldi.

    Sözleşmesi bittiği zaman bonservisini eline alacak olan ve bu nedenle maliyeti düşük olması nedeniyle Galatasaray'ın radarına takılan Meyer için Schalke Sportif Direktörü Christian Heidel, "Max Meyer uzun süredir bizimle birlikte. kendisine yeni sözleşme imzalamak istediğimizi ilettik" ifadelerini kullandı.

    10 numara mevkiinde oynayan 22 yaşındaki Max Meyer bu sezon Schalke ile çıktığı 12 maçta gol ve asist üretemedi.

    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:36
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