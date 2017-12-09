Max Meyer elden kaçıyor!
Adı Galatasaray ile anılan Max Meyer için Schalke 04 ilk teklifini iletti.
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve sözleşmesinde yer alan maddeye göre ocak ayında yeni bir takımla anlaşma hakkı olan Meyer için Schalke harekete geçti. Son dönemde adı Galatasaray ile anılan Max Meyer için Alman kulüpten yeni bir açıklama geldi.
Sözleşmesi bittiği zaman bonservisini eline alacak olan ve bu nedenle maliyeti düşük olması nedeniyle Galatasaray'ın radarına takılan Meyer için Schalke Sportif Direktörü Christian Heidel, "Max Meyer uzun süredir bizimle birlikte. kendisine yeni sözleşme imzalamak istediğimizi ilettik" ifadelerini kullandı.
10 numara mevkiinde oynayan 22 yaşındaki Max Meyer bu sezon Schalke ile çıktığı 12 maçta gol ve asist üretemedi.
- 09 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:36
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2010-11 ruhu döndü
Toplam 4
Yorum
neto ikinci olduğunuz sezon mu....
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 36
Yorum
GERÇEK FENERBAHÇELİLER senin gibi sıfasızlar nasıl yöneticilik idarecilik yapıyor hadsiz.Sen Fenerbahçeyi ağzına almadan önce bir destur çek.SİZİNDE SIRANIZ GELECE
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Le Guen: "Fenerbahçe büyük ihtimalle şampiyonluğa gidecek"
Toplam 9
Yorum
kempes bursa le guen ile önümüzdeki yıllarda birkaç kaliteli futbılcuyla şampiyonluk potasına girer.istikrarı sağlamalı
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