 3'lünün sırrı Fernando – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    3'lünün sırrı

    3'lünün sırrı Fernando

    Hırvat hoca, rakiplerin ’ya yaptığı büyük baskıdan dolayı oyun kurmakta çok zorlandıkları için 3’lüye geçti . Sambacı’yla ilgili sıkıntı rakamlara da yansıdı

    Galatasaray ezeli rakiplerine 9 haftada 8 puan fark atmasına rağmen teknik direktör Igor Tudor eleştirilerden nasibini alıyor. Hırvat çalıştırıcı özellikle çok başarılı bir şekilde işleyen 4'lü sistemden vazgeçtiği için tartışılıyor.

    Değişikliğe mecbur kaldı LİDER
    Tudor'un Konyaspor ve Fenerbahçe maçlarına neden 3'lü sistemle başladığı konuşulurken, genç teknik adamın sistem değişikliğinin altında yatan nedeni ortaya çıkardı.



    Önlemler giderek artıyor
    Cimbom'daki değişimin ana nedeni Fernando... Brezilyalı yıldız üzerinden başlatılan set hücumları G.Saray'ın hücum planının önemli bir parçası.
    Fakat bunu çözdü ve rakipler son haftalarda önlemler aldı.

    Topla buluşma sayısı düştü
    'ya kurulan baskı nedeniyle oyun kurma konusunda yaşanan sıkıntıyı çözmek isteyen Tudor 3'lü düzene geçti. Fernando sezon başı 100'ün üstünde topla buluşurken, derbide bu sayı 61'e düştü.

    (Takvim)
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:22
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