3'lünün sırrı Fernando
Hırvat hoca, rakiplerin Fernando’ya yaptığı büyük baskıdan dolayı oyun kurmakta çok zorlandıkları için 3’lüye geçti . Sambacı’yla ilgili sıkıntı rakamlara da yansıdı
Değişikliğe mecbur kaldı LİDER
Tudor'un Konyaspor ve Fenerbahçe maçlarına neden 3'lü sistemle başladığı konuşulurken, genç teknik adamın sistem değişikliğinin altında yatan nedeni ortaya çıkardı.
Önlemler giderek artıyor
Cimbom'daki değişimin ana nedeni Fernando... Brezilyalı yıldız üzerinden başlatılan set hücumları G.Saray'ın hücum planının önemli bir parçası.
Fakat bunu çözdü ve rakipler son haftalarda önlemler aldı.
Topla buluşma sayısı düştü
Fernando'ya kurulan baskı nedeniyle oyun kurma konusunda yaşanan sıkıntıyı çözmek isteyen Tudor 3'lü düzene geçti. Fernando sezon başı 100'ün üstünde topla buluşurken, derbide bu sayı 61'e düştü.
(Takvim)
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:22
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Derbinin faturası kesildi! G.Saray ve F.Bahçe'nin cezası...
Toplam 24
Yorum
GS bu hakame atılanın cezasını konuşan arkadaşlar aynı hakem adıköyde başı yarıldı kanlar içinde gene karşılaşma devam etti unuttunuz herhalde
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Hugo Rodallega’ya ‘görmeden’ kırmızı!
Toplam 8
Yorum
yazıklar olsun.. bu kadar zor duruma düşen TSdan nasılda korkmuşlar..rodeyegaya çorumlu oyuncu kasten saldrdı karoeşim banan göre inclensin..bu gsdan çıkmadı
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Ceza açıklandı, Beşiktaş ayağa kalktı!..
Toplam 40
Yorum
hayırdır birader maicon ana avrat küfür etti de biz mi bilmiyoruz?
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