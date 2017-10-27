3'lünün sırrı Fernando

ezelirakiplerine 9atmasınarağmen teknikdirektöreleştirilerden nasibinialıyor.çalıştırıcıözellikle çok başarılıbir şekildeişleyenvazgeçtiğiiçin tartışılıyor.'unmaçlarına neden3'lü sistemle başladığıkonuşulurken, genç teknikadamın sistem değişikliğininaltında yatannedeni ortaya çıkardı.'daki değişiminana nedeni...yıldız üzerinden başlatılanset hücumları'ın hücum planınınönemli bir parçası.Fakat bunu çözdü ve rakipler son haftalarda önlemler aldı.ya kurulanbaskı nedeniyleoyun kurma konusundayaşanan sıkıntıyıçözmek isteyen3'lü düzene geçti.sezon başıtoplabuluşurken, derbide busayı(Takvim)