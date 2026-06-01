A Milli Takımımızın rakiplerinden Paraguay Dünya Kupası kadrosunu açıkladı

Paraguay Milli Takımı; ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edeceği kadroyu açıkladı.
A Milli Futbol Takımımız ile D Grubu'nda karşılaşacak Paraguay'ın turnuva kadrosunda bulunan oyuncular şu şekilde:
Kaleciler: Orlando Gill, Roberto Fernández, Gaston Olveira
Defans: Juan Caceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Jose Canale, Omar Alderete, Alexandro Maidana, Fabián Balbuena
Orta Saha: Diego Gómez, Mauricio Magalhaes, Damián Bobadilla, Braian Ojeda, Andrés Cubas, Matías Galarza, Alejandro Romero, Gustavo Caballero, Ramón Sosa, Miguel Almiron
Forvet: Alex Arce, Gabriel Avalos, Isidro Pitta, Julio Enciso, Antonio Sanabria
Paraguay, 11 Haziran - 19 Temmuz arasında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda Türkiye, ABD ve Avustralya ile D Grubu'nda yer alacak.