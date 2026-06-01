CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol A Milli Takımımızın rakiplerinden Paraguay Dünya Kupası kadrosunu açıkladı

A Milli Takımımızın rakiplerinden Paraguay Dünya Kupası kadrosunu açıkladı

A Milli Futbol Takımımızın D Grubu'ndaki rakiplerinden Paraguay, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edeceği kadrosunu açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2026 18:11
A Milli Takımımızın rakiplerinden Paraguay Dünya Kupası kadrosunu açıkladı

Paraguay Milli Takımı; ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edeceği kadroyu açıkladı.

A Milli Futbol Takımımız ile D Grubu'nda karşılaşacak Paraguay'ın turnuva kadrosunda bulunan oyuncular şu şekilde:

Kaleciler: Orlando Gill, Roberto Fernández, Gaston Olveira

Defans: Juan Caceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Jose Canale, Omar Alderete, Alexandro Maidana, Fabián Balbuena

Orta Saha: Diego Gómez, Mauricio Magalhaes, Damián Bobadilla, Braian Ojeda, Andrés Cubas, Matías Galarza, Alejandro Romero, Gustavo Caballero, Ramón Sosa, Miguel Almiron

Forvet: Alex Arce, Gabriel Avalos, Isidro Pitta, Julio Enciso, Antonio Sanabria

Paraguay, 11 Haziran - 19 Temmuz arasında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda Türkiye, ABD ve Avustralya ile D Grubu'nda yer alacak.

Milli takımımızın ilk 11'i belli oldu!
Transferde F.Bahçe, G.Saray ve Juventus üçgeni!
DİĞER
Suna Selen Münir Özkul ile neden boşandıklarını ilk kez açıkladı! "Taze kana ihtiyacım vardı"
Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan CHP'ye uyarı: Sokakların karışmasına izin vermeyiz
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan ayrılan Noa Lang'a LaLiga kancası!
F.Bahçe'ye Guirassy şoku!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş ayrılığı açıkladı! Beşiktaş ayrılığı açıkladı! 18:36
TBF'den Beşiktaş ve G.Saray'a ceza! TBF'den Beşiktaş ve G.Saray'a ceza! 18:34
Yıldırım'dan kongre öncesi Anıtkabir ziyareti Yıldırım'dan kongre öncesi Anıtkabir ziyareti 18:28
Muriqi'de son dakika! Menajeri Mallorca'ya geldi ve... Muriqi'de son dakika! Menajeri Mallorca'ya geldi ve... 18:14
Özbek Ali Sami Yen ve Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret etti Özbek Ali Sami Yen ve Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret etti 18:04
Melo'dan Neymar'a G.Saray forması hediyesi! Melo'dan Neymar'a G.Saray forması hediyesi! 18:02
Daha Eski
G.Saray'dan ayrılan Noa Lang'a LaLiga kancası! G.Saray'dan ayrılan Noa Lang'a LaLiga kancası! 16:59
F.Bahçe Medicana ayrılığı duyurdu! F.Bahçe Medicana ayrılığı duyurdu! 16:48
Gurbetçi vatandaşımızdan A Milli Takım'a şiir! Gurbetçi vatandaşımızdan A Milli Takım'a şiir! 16:42
F.Bahçe'ye Guirassy şoku! F.Bahçe'ye Guirassy şoku! 15:53
Diego Carlos F.Bahçe'den ayrılacak mı? Diego Carlos F.Bahçe'den ayrılacak mı? 15:31
İşte dev derbi öncesi tüm detaylar! İşte dev derbi öncesi tüm detaylar! 15:17