İstanbul 5. kez

UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman temsilcisi Freiburg ile İngiliz ekibi Aston Villa, yarın Beşiktaş Park'ta karşılaşacak. İstanbul, Avrupa kupalarında 5. kez bir finale ev sahipliği yapacak. İlk olarak 2005'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Liverpool-Milan, Şampiyonlar Ligi finali oynanmıştı.

Ülker Stadı'nda 2009'de UEFA Kupası finalinde S.Donetsk-W.Beremen, 2019'da Beşiktaş Park'ta Liverpool- Chelsea, Süper Kupa, 2023'te yine Olimpiyat Stadı'nda M.City ile İnter Devler Ligi finalinde karşılaşmaştı.

2027 KONFERANS LİGİ FİNALİ DE TÜRKİYE'DE

Bunun yanında 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finali de Türkiye'de oynanacak. Yapılan ilk planlamaya göre bu final maçının da Beşiktaş Park'ta yapılacağı belirtildi. Yapımı devam eden Yeni Ankara Stadı'nın yetişmesi ve UEFA'nın da onay vermesi halinde, Ankara'da oynanacağı açıklandı.