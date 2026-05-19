Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol İstanbul 5. kez

İstanbul 5. kez

UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman temsilcisi Freiburg ile İngiliz ekibi Aston Villa, yarın Beşiktaş Park'ta karşılaşacak. İstanbul, Avrupa kupalarında 5. kez bir finale ev sahipliği yapacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2026 06:50
İstanbul 5. kez

UEFA Avrupa Ligi finalinde Alman temsilcisi Freiburg ile İngiliz ekibi Aston Villa, yarın Beşiktaş Park'ta karşılaşacak. İstanbul, Avrupa kupalarında 5. kez bir finale ev sahipliği yapacak. İlk olarak 2005'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Liverpool-Milan, Şampiyonlar Ligi finali oynanmıştı.

Ülker Stadı'nda 2009'de UEFA Kupası finalinde S.Donetsk-W.Beremen, 2019'da Beşiktaş Park'ta Liverpool- Chelsea, Süper Kupa, 2023'te yine Olimpiyat Stadı'nda M.City ile İnter Devler Ligi finalinde karşılaşmaştı.

2027 KONFERANS LİGİ FİNALİ DE TÜRKİYE'DE

Bunun yanında 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finali de Türkiye'de oynanacak. Yapılan ilk planlamaya göre bu final maçının da Beşiktaş Park'ta yapılacağı belirtildi. Yapımı devam eden Yeni Ankara Stadı'nın yetişmesi ve UEFA'nın da onay vermesi halinde, Ankara'da oynanacağı açıklandı.

Brezilya'nın kadrosu belli oldu! Ederson ve Sara... 00:52
Brezilya'nın kadrosu belli oldu! Ederson ve Sara... 00:50
Safi'den flaş transfer açıklaması! 00:30
İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu! 00:30
F.Bahçe'nin Brezilyalı golcü için teklifi ortaya çıktı! 00:29
Uslu'dan flaş G.Saray sözleri! 00:29
Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması! 00:29
Yıldız futbolcu, G.Saray'a veda etti! 00:29
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! 00:29
G.Saray'da 3 ayrılık birden! Son maçlarına çıktılar 00:29
F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a! 00:29
F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! 00:29