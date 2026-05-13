Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dün Anadolu Ajansı'nda Spor Masası programına katıldı. Gündeme dair çok önemli açıklamalar yapan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, başarılı bir şekilde sezonu tamamladıklarını belirtti. Başkan Hacıosmanoğlu, "Ben doğruları yapıyorum, memnun olan olsun. Herkes memnunsa işini doğru yapmıyorsundur. Adalet ve şeffaflıktan taviz vermedik, vermeyeceğiz. Maçların sahada kazanılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

SONUCU BELİRLEMEDİLER

Hakemlerle ilgili görüşünü belirten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Hakemlerin hataları oldu. Ligin kaderini hakemler belirlemedi ama eskiden belirliyordu" dedi. Hacıosmanoğlu, "Yabancı hakem bir sefere mahsustu. Hakemlerimizi korumak için yaptık. Avrupa'nın en az hata yapan hakemleri bizde, yabancı hakeme niye ihtiyacımız olsun ki. Şampiyonlar Ligi finalini yönetecek hakem, 2026 Dünya Kupası'nda yok. Türk hakem neden yok, faturasını kimse bana kesemez" yorumunu yaptı.

KALBİMİZDE EN UFAK LEKE YOK

Tüm kulüplere eşit davrandığını ve tarafsız olduğunu dile getiren Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bizi tanıyanlar bilir, bizim kalbimizde en ufak leke yok. Art niyetli düşüncemiz asla yok. Ben Trabzonsporluyum ama Trabzonspor 5 haftada şampiyonluk potasından koptu. Alanya maçında stoper parmağına dokundu. İşin içinde olsam hakem de VAR hakemi de penaltıyı veremez. Trabzonspor'un şampiyon olmasını istemez miyim? Ben tarafsızım. Bunun vebali var, Allah'a nasıl hesap veririm" diye konuştu.

9 AYETEL KÜRSİ OKURUM

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Play-Off'ta Dünya Kupası için endişe duymadım. Saha zeminini, atmosferi hatırlıyorsunuz. Herkes '4-5 atarız' diyordu, ben 'yarım gol olsun' diyordum. Elenmek hiç aklımdan geçmedi. Her gün evden çıkarken 9, maça başlarken 9 Ayetel Kürsi okurum. Maç bitene kadar Ayetel Kürsi okudum, maç boyu kesmedim okumayı gol yeriz diye" ifadelerini kullandı.

ŞU AN TARAFSIZIM

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, "Beni başka takımlarla özdeşleştiriyorlar. Benim bünyemde bir takım varsa o da Trabzonspor'dur. Onu söksen alamazsın ama şu an tarafsızım. Ahlaksızca ithamlarda bulunuyor insanlar. Bu kadar karaktersiz olunur mu? Konuşacağım, doluyum ama konuşmak istemiyorum" görüşünü paylaştı.

ALLAH NASİP ETMESİN

Her zaman adaletten yana olduğunu kaydeden başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Allah nasip etmesin adaletsizliği. Kendi başarısızlıklarından dolayı kendi camianızı konsolide etmek için haksız yere insanlara yüklenmeyelim" ifadelerini kullandı.

1988'den beri imar var

Milli takıma verilecek villalar konusuna değinen Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Futbolculara hediye veriyorum diye imar mı verecekler bana. Bu kadar ahlaksızlık olmaz. Bu konuyla ilgili ahlaksızca konuşan insanlar var. Belediye orada imarı 1988'de yapmış. Etrafı ev dolu. 11 bin dönüm, biz 5 bin dönümüne başlayacağız, tapulu yer burası. Projenin flamingo alanıyla ilgisi yok. Orada sanayi kuruluşları var. Proje bittikten sonra oraya Çevre Ödülü verecekler" dedi.

EURO 2032 MESAJI

İtalya ile ortaklaşa ev sahipliği yapacağımız EURO 2032'de İtalya'nın sorunlar yaşamasını yorumlayan İbrahim Hacıosmanoğlu şöyle konuştu: "İtalya'da dostlarımız var. İlişkilerimiz iyi. En son Ceferin ağır bir eleştiri yaptı onlara. Hazırlıkla ilgili taahhüt vermeleri gerekiyorlar. Mali ve bürokratik sorunları var. Bir şey dersek haksızlık yapmış oluruz. Bekleyelim görelim."

ELİT HAKEMLER OLACAK

Başkan Hacıosmanoğlu, "Genç hakemlerimiz, kadın hakemlerimiz Avrupa'da maçlar alıyor. Avrupa Şampiyonası ve sonraki Dünya Kupası'na kaç hakemimiz gidecek, göreceksiniz. Gençleştirme yaptık. MHK Başkanı 'kabul etmezler' dedi. 'Devrim yapacağız' dedim. Bu hakemler elit hakem olacaklar" diye konuştu.

YABANCI KURALI 10+4

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı kuralı hakkında, "Seneye açıkladığımız kuralda değişiklik yok. 12+2 yabancıydı, 10+4 yabancı olacak. Onu geçen seneden ilan etmiştik. O doğrultuda devam ediyoruz. Seneye değişiklik yok. O doğrultuda devam ediyoruz" bilgisini paylaştı.