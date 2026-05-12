Joao Mario attı zafer geldi

Yunanistan Ligi'nde AEK Atina, Panathinaikos'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-siyahlılara zaferi getiren golleri 72'nci dakikada Cabaça ve 90+4'te sezon başında Beşiktaş'tan kiralanan Joao Mario attı. Panathinaikos'un tek sayısı 62. dakikada Tetteh'ten geldi. Mario'nun Beşiktaş'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.