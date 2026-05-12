Ziraat Türkiye Kupası
Al-Nassr - Al-Hilal maçı saat kaçta, hangi kanalda? (CANLI)

Dünya yıldızlarının sahne alacağı dev derbi için nefesler tutuldu! Jorge Jesus'un namağlup Al-Hilal'i, Cristiano Ronaldo'lu lider Al-Nassr'ın konuğu oluyor. 12 Mayıs 2026 Salı akşamı saat 21:00'de başlayacak olan Al-Nassr - Al-Hilal maçı canlı izle seçenekleri ve yayın bilgileri haberimizde. Şampiyonun belli olacağı bu tarihi gecede ilk 11'ler ve son dakika gelişmeleri burada.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2026 13:51 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2026 13:58
Al-Nassr - Al-Hilal maçı canlı izle!

Suudi Arabistan Pro Lig'de sezonun finali niteliğindeki dev derbi için geri sayım başladı. Cristiano Ronaldo'lu Al-Nassr, şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi ve ligin namağlup tek takımı olan Jorge Jesus yönetimindeki Al-Hilal'i konuk ediyor. Al Awwal Park'ta oynanacak bu mücadele, şampiyonluk kupasının hangi takıma gideceğini büyük ölçüde netleştirecek. İşte 12 Mayıs 2026 Salı akşamı oynanacak olan Al-Nassr FC - Al-Hilal Saudi FC maçının saati, yayın kanalı ve her iki takımdaki son durum...

AL-NASSR - AL-HİLAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan'da şampiyonu belirleyecek bu dev randevu, 12 Mayıs 2026 Salı günü (bugün) saat 21:00'de başlayacak.

Al-Nassr - Al-Hilal maçı

AL-NASSR AL-HİLAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Al-Nassr FC-Al-Hilal Saudi FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

AL-NASSR: ŞAMPİYONLUK İÇİN TEK YOL GALİBİYET

Ev sahibi Al-Nassr, 32 maçta topladığı 82 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. 27 galibiyetle müthiş bir sezon geçiren sarı-lacivertliler, kendi sahalarında oynadıkları 15 maçın 14'ünü kazanarak Al Awwal Park'ı adeta bir kaleye çevirdi. Al-Nassr bu akşam kazanırsa, şampiyonluk yolunda dev bir adım atmış olacak.

AL-HİLAL: NAMAĞLUP UNVANINI KORUMAK İSTİYOR

Jorge Jesus'un Al-Hilal'i ise bu sezon ligde henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Bir maç eksiğiyle 77 puanı bulunan Al-Hilal, bu akşam deplasmanda kazanması durumunda puan farkını kapatma ve avantajı tamamen eline alma fırsatına sahip. Namağlup serisini sürdürmek isteyen konuk ekipte Mitrovic ve Milinkovic-Savic gibi isimler en büyük kozlar olacak.

İŞTE MUHTEMEL İLK 11'LER

El-Nassr muhtemel ilk 11'i: Bento, Yahya, Martinez, Al-Amri, Al Ghanam, Mane, Brozovic, Al-Khaibari, Coman, Ronaldo, Felix

Al-Hilal muhtemel ilk 11: Bono, Al-Harbi, Akçiçek, Tambakti, Hernandez, Milinkovic-Savic, Kanno, Neves, Al-Dawsari, Malcom, Benzema

