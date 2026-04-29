Real’de favori Mourinho

29 Nisan 2026 06:50
Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid, Alvaro Arbeloa'nın yerine yeni teknik direktörünü arıyor. Gündeme gelen Real'in eski çalıştırıcısı ve F.Bahçe'de de görev alan Jose Mourinho ile ilgili de önemli gelişme yaşandı. The Athletic'teki habere göre; yeni teknik direktörü başkan Florentino Perez belirleyecek. Geçen sezon Xabi Alonso'yu genel menajer Sanchez belirlemiş ve Perez de onaylamıştı. Perez, daha önce 2010-13 arasında takımı çalıştıran Mourinho'yu istiyor.