Şampiyon Bursaspor

Bursaspor, 2. Lig Kırmızı Grup'ta 33. hafta maçında evinde Somaspor'u 5-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti ve Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Bitime bir hafta kala şampiyon olan Timsah, 4 yılın ardından 1. Lig'e geri geldi. Bursaspor, en son 2021-22 sezonunda 1. Lig'de yer almıştı. Teknik Direktör Mustafa Er ve ekibi, Matlı Stadı'nda büyük bir coşku yaşadı. Geçtiğimiz sezon 3. Lig'de şampiyonluk kazanan Timsah, hız kesmeden devam etti ve bu sezon da 2. Lig'de zirveye çıktı.

İKİNCİ YARIDA FARK GELDİ

Taraftar desteğini alan Bursaspor çok hızlı başladı. Baskı kuran yeşil-beyazlılar 11. dakikada öne geçti. İlhan Depe'nin asistinde Emir Kaan Gültekin sevindi: 1-0. İkinci yarıda baskılarını artıran Bursaspor'da 51'de Emir Kaan'ın pasında Eyüp Akcan'la 2-0'ı buldu. 65'te de Emre Sağlık kendi kalesine atınca fark açıldı: 3-0. 68'de İdris Ertuğrul skoru 4-0'a taşırken 72'de tekrar sahneye çıkan Emir Kaan 5-0 yaptı. Soma'nın tek golü Barış'tan geldi: 5-1.

TÜRK FUTBOLUNDA İLK

Bursaspor, tarihe geçti. Yeşilbeyazlılar, tüm profesyonel liglerde şampiyon olan tek takım oldu. Timsah; Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de şampiyonluk kazanmayı başararak bir ilke imza attı.

DEV EKRANLAR KURULDU

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Bursaspor'u kutladı. Biba, "Şehrimizde iki dev ekran kurduk. Şehrimizi bayraklarla donattık. Binden fazla bayrak dağıttık. İnşallah kupa töreninde buluşacağız" dedi.

HEDEFİMİZ SÜPER LİG

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, "Şampiyonluktan dolayı gururlu ve mutluyuz. Takımın emeğine sağlık. Taraftarlar muhteşemdi. Bursaspor'un hak ettiği yer Süper Lig. Hız kesmeden çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Çok şükür. Çok mutluyuz. Hak ettik. Çok emek verdik. Bursaspor camiasına hayırlı olsun. Çok büyük mutluluk var gerçekten. Taraftarlarımız da harikaydı" ifadelerini kullandı.

KUPA TÖRENİ HAFTAYA

2. Lig Kırmızı Grup'ta dün itibarıyla şampiyonluğunu ilan eden Bursaspor'un kupa töreni netleşti. Gelecek hafta ligin son maçında 25 Nisan Cumartesi günü İzmir'de Aliağa FK'ya konuk olacak yeşil-beyazlılar, 26 Nisan Pazar günü de Bursa'da şampiyonluk kupasını kaldıracak. Kupa töreni Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda gerçekleşecek.

MUHTEŞEM KOREOGRAFİ

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda unutulmaz bir koreografi vardı. Bursaspor'un Süper Lig başta olmak üzere tarihi boyunca kazandığı şampiyonlukları resmeden bir koreografi yapıldı. 40 bin taraftarla tarihe geçecek görüntüler ortaya çıktı. Bu sezon iç sahadaki kapalı gişe oynayan Bursaspor, bir kez daha muhteşem bir destekle sahaya geldi.

