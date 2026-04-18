Asya Şampiyonlar Ligi'nde korkutan anlat! Direkt kırmızı kart gördü

Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Al Ahli ile Johor Darul Ta'zim karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 37. dakikasında Al Alhi'de forma giyen Ali Majrashi yükselen topu röveşatayla uzaklaştırmak istedi ancak topa kafa vurmaya çalışan Johor DT futbolcusu Jairo Da Silva'nın suratına vurdu.
Bu sert darbe sonrası bilincini kaybeden Jairo Da Silva yerde hareketsiz yatarken Ali Majrashi direkt kırmızı kart gördü.
HASTANEYE KALDIRILDI
Acilen hastaneye götürülen Da Silva'nın dudağına ve başına toplam 13 dikiş atıldı.
İşte korkutan o anlar...
Omhaal op eigen helft leidt tot CHAOS: rood, meerdere brancards en een afgepakte vlag... 🟥 🚑 🚩 pic.twitter.com/71fCcmXEah— ESPN NL (@ESPNnl) April 17, 2026