RTÜK’ten yeni kararlar

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 Cumartesi 06:50
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), spor müsabakalarının yayınlarında yeni ilke kararlarının yer aldığı bir açıklama yayınladı. Bazı kararlar şunlar: Sanal bahis reklamları yasak, teknik önlem alınacak. Takımlar, taraftarlar ve hakemler için fanatizmi körükleyen yorum yapılmayacak.