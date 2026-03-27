Ziraat Türkiye Kupası
Gabriel Sara ilk kez forma giydi! Fransa Brezilya'yı 2 golle geçti

Gabriel Sara ilk kez forma giydi! Fransa Brezilya'yı 2 golle geçti

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan karşılaşmada Fransa, Brezilya'yı 2-1 mağlup etti. Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Gabriel Sara, bu mücadelede ilk kez Brezilya Milli Takım formasını giydi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 09:13 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 09:29
Gabriel Sara ilk kez forma giydi! Fransa Brezilya'yı 2 golle geçti

Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan karşılaşmada Brezilya'yı 2-1 yendi. ABD'nin Boston kentindeki Gillette Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Fransa, 32. dakikada Kylian Mbappe ve 65. dakikada Hugo Ekitike'nin attığı gollerle galibiyete ulaştı. Brezilya'nın golü ise 78. dakikada Bremer'den geldi. Fransa'da 55. dakikada kırmızı kart gören Dayot Upamecano, takımını 10 kişi bıraktı.

SARA İLK KEZ BREZİLYA MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYDİ

Galatasaraylı Gabriel Sara, 84. dakikada Casemiro'nun yerine oyuna dahil olarak ilk kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giydi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson ve Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante de karşılaşmada görev yaptı.

