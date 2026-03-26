Ziraat Türkiye Kupası
Ukrayna-İsveç maçı: Saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası elemeler play-off

2026 FIFA Dünya Kupası’na katılacak son takımların belirleneceği Avrupa Elemeleri Play-Off yarı finalinde B Grubu'nda nefesler tutuldu. Güvenlik gerekçesiyle İspanya'nın Valencia şehrinde oynanacak mücadelede Ukrayna, İsveç’i konuk ediyor. Kazanan ekip, adını finale yazdırarak Polonya - Arnavutluk maçının galibiyle 31 Mart'ta Dünya Kupası bileti için karşı karşıya gelecek. Estadio Ciudad de Valencia’da oynanacak bu tarihi gecede iki takım da tüm kozlarını sahaya sürecek. Peki Ukrayna-İsveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 10:05
Ukrayna-İsveç maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Dünya Kupası hayallerini sürdürmek isteyen iki güçlü ekip, Valencia'nın ev sahipliğinde kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi konumundaki Ukrayna, grup aşamasını Fransa'nın ardından ikinci sırada tamamlayarak bu tura gelmeyi başardı. Teknik direktör Sergiy Rebrov yönetimindeki Ukrayna'da, özellikle Premier Lig'de sergilediği performansla dikkat çeken Mykhailo Mudryk ve savunmanın bel kemiği Ilya Zabarnyi, takımın en büyük umudu. Ukrayna, tarafsız sahada olmasına rağmen Valencia'daki yoğun Ukraynalı nüfusunun desteğiyle kendisini evinde hissetmek niyetinde. Diğer yanda ise Uluslar Ligi'ndeki performansı sayesinde Play-Off vizesi alan İsveç, Graham Potter yönetiminde yeniden ayağa kalktı. Son dönemde formunu bulan ve Avrupa'nın en korkulan golcülerinden birine dönüşen Viktor Gyökeres liderliğinde sahaya çıkacak olan konuk ekip, tecrübesiyle Ukrayna engelini aşmak istiyor. İki takımın 2022 elemelerindeki son randevusunda Ukrayna 2-0 kazanmıştı ancak bugün bambaşka bir atmosfer ve kadro yapısı sahada olacak. Kazananın final için dev bir adım atacağı bu mücadelenin tüm detayları haberimizde...

Ukrayna-İsveç MAÇI NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası play-off yarı finali kapsamındaki Ukrayna-İsveç maçı, 26 Mart Perşembe günü oynanacak.

Ukrayna-İsveç MAÇI SAAT KAÇTA?

Estadi Ciutat de Valencia'da oynanacak mücadele, Türkiye Saati ile 22.45'te, Portekizli hakem Jose Maria Neto'nun düdüğüyle start alacak.

Ukrayna-İsveç MAÇI HANGİ KANALDA?

Ukrayna-İsveç maçı, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Ukrayna-İsveç MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ukrayna: Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Svatok, Mykolenko; Yarmolyuk, Kalyuzhnyi, Sudakov; Hutsuliak, Vanat, Zubkov

İsveç: Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelff, Svensson; Lundgren, Bergvall, Ayari, Elanga; Bardghji, Gyokeres

