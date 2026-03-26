Haberler Futbol Slovakya-Kosova CANLI İZLE | Maç me zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası’na katılacak son takımların belirleneceği Avrupa Elemeleri Play-off yarı finalinde, C Grubu'nda nefesler tutuldu. Slovakya, Bratislava’da Kosova’yı konuk ediyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu mücadeleyi kazanan taraf, adını finale yazdırarak Türkiye - Romanya maçının galibiyle 31 Mart'ta Dünya Kupası bileti için karşı karşıya gelecek. A Milli Takımımızı da yakından ilgilendiren bu tarihi randevuda hata payı yok. Peki Slovakya-Kosova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 10:21
Slovakya-Kosova maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Dünya Kupası hayallerini sürdürmek isteyen Slovakya ve Kosova, Slovakya'daki Tehelne Pole'de kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi, teknik direktör Francesco Calzona yönetiminde, savunmadaki lideri Milan Skriniar ve orta sahanın beyni Stanislav Lobotka önderliğinde taraftarı önünde turu geçmek niyetinde. Diğer yanda ise Avrupa futbolunun son yıllardaki yükselen değeri Kosova, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na bu kadar yakın. Napoli'nin yıldız stoperi Amir Rrahmani ve tanıdık bir isim olan golcü Vedat Muriqi liderliğinde sahaya çıkacak olan Kosova, deplasmanda sürpriz yaparak peri masalına devam etmek istiyor. Kazananın finalde Türkiye veya Romanya ile eşleşeceği bu nefes kesen mücadelenin tüm detayları haberimizde...

Slovakya-Kosova MAÇI NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası play-off yarı finali kapsamındaki Slovakya-Kosova maçı, 26 Mart Perşembe günü oynanacak.

Slovakya-Kosova MAÇI SAAT KAÇTA?

Tehelne Pole'de oynanacak mücadele, Türkiye Saati ile 22.45'te, Norveçli hakem Espen Eskas'ın düdüğüyle start alacak.

Slovakya-Kosova MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovakya-Kosova maçı, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Slovakya-Kosova MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Slovakya: Dubravka; Gyomber, Skriniar, Obert, Hancko; Rigo, Lobotka, Duda; Duris, Sauer, Strelec

Kosova: Muric; Dellova, Rrahmani, Aliti, Gallapeni; Vojvoda, Hodza, Rexhbecaj, Musliga; Asllani, Muriqi

G.Saray'a dünya yıldızı!
F.Bahçe'den stoper harekatı! 2 aday var
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
ABD/İsrail-İran savaşında 27. gün: Tel Aviv'de sirenler çalıyor
F.Bahçe'de Goretzka bekleyişi!
Vincenzo Montella'nın Romanya maçı muhtemel 11'i
F.Bahçe'den stoper harekatı! 2 aday var F.Bahçe'den stoper harekatı! 2 aday var 11:08
Kayserispor alarm veriyor! Kayserispor alarm veriyor! 11:04
Alperen mağlubiyete engel olamadı! Alperen mağlubiyete engel olamadı! 10:24
F.Bahçe Beko'nun konuğu Zalgiris F.Bahçe Beko'nun konuğu Zalgiris 10:10
F.Bahçe'den İrfan Can'a büyük şok! F.Bahçe'den İrfan Can'a büyük şok! 09:42
Türkiye-Romanya maçı detayları! Türkiye-Romanya maçı detayları! 09:37
F.Bahçe'de Goretzka bekleyişi! F.Bahçe'de Goretzka bekleyişi! 09:22
Sara'dan transfer itirafı! G.Saray'a gelme sebebini açıkladı Sara'dan transfer itirafı! G.Saray'a gelme sebebini açıkladı 09:19
G.Saray'a dünya yıldızı! G.Saray'a dünya yıldızı! 09:13
G.Saray'dan Icardi'ye sözleşme mesajı! G.Saray'dan Icardi'ye sözleşme mesajı! 00:32
UEFA'dan F.Bahçe'ye ceza! UEFA'dan F.Bahçe'ye ceza! 00:12
G.Saray'da Okan Buruk'a 3 talip! G.Saray'da Okan Buruk'a 3 talip! 00:12