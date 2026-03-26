Slovakya-Kosova CANLI İZLE | Maç me zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası hayallerini sürdürmek isteyen Slovakya ve Kosova, Slovakya'daki Tehelne Pole'de kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi, teknik direktör Francesco Calzona yönetiminde, savunmadaki lideri Milan Skriniar ve orta sahanın beyni Stanislav Lobotka önderliğinde taraftarı önünde turu geçmek niyetinde. Diğer yanda ise Avrupa futbolunun son yıllardaki yükselen değeri Kosova, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na bu kadar yakın. Napoli'nin yıldız stoperi Amir Rrahmani ve tanıdık bir isim olan golcü Vedat Muriqi liderliğinde sahaya çıkacak olan Kosova, deplasmanda sürpriz yaparak peri masalına devam etmek istiyor. Kazananın finalde Türkiye veya Romanya ile eşleşeceği bu nefes kesen mücadelenin tüm detayları haberimizde...

Slovakya-Kosova MAÇI NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası play-off yarı finali kapsamındaki Slovakya-Kosova maçı, 26 Mart Perşembe günü oynanacak.

Slovakya-Kosova MAÇI SAAT KAÇTA?

Tehelne Pole'de oynanacak mücadele, Türkiye Saati ile 22.45'te, Norveçli hakem Espen Eskas'ın düdüğüyle start alacak.

Slovakya-Kosova MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovakya-Kosova maçı, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Slovakya-Kosova MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Slovakya: Dubravka; Gyomber, Skriniar, Obert, Hancko; Rigo, Lobotka, Duda; Duris, Sauer, Strelec

Kosova: Muric; Dellova, Rrahmani, Aliti, Gallapeni; Vojvoda, Hodza, Rexhbecaj, Musliga; Asllani, Muriqi