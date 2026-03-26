CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
İtalya-Kuzey İrlanda maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası elemeleri

İtalya-Kuzey İrlanda maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası elemeleri

2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak takımların belirleneceği Avrupa Elemeleri Play-Off yarı finalinde İtalya, Bergamo'da Kuzey İrlanda'yı ağırlıyor. A Grubu'ndaki ev sahibi ekip, tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu mücadeleyi kazanarak adını finale yazdırmak ve Galler-Bosna Hersek maçının galibiyle 31 Mart'ta finalde karşılaşmak istiyor. 2018 ve 2022 Dünya Kupalarını kaçıran İtalya için bu maç, sadece bir eleme mücadelesi değil, aynı zamanda ulusal bir prestij davası niteliğinde. Peki İtalya-Kuzey İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 08:49
İtalya'da futbolun kalbi Bergamo'daki New Balance Arena'da atacak. Ev sahibi İtalya, teknik direktör Gennaro Gattuso yönetiminde, tarihinin en kritik sınavlarından birine çıkıyor. Grup aşamasında Norveç'in arkasında ikinci kalarak Play-Off'a gerileyen İtalya, hücum hattında Mateo Retegui ve orta sahanın beyni Nicolo Barella gibi yıldızlarına güveniyor. Gattuso, özellikle büyük statlar yerine Bergamo'nun atmosferini seçerek baskıyı azaltmayı hedeflerken, takımın üzerinde "üçüncü kez kaçırmama" stresi hakim. Kuzey İrlanda cephesinde ise teknik direktör Michael O'Neill, bir kez daha imkansızı başarmak için planlarını yaptı. Uluslar Ligi performansı sayesinde bu tura gelmeyi başaran konuk ekip, İtalya'yı kendi evinde savunma disiplini ve duran toplarla vurmayı planlıyor. Kaptan Dan Ballard ve Conor Bradley'nin sakatlıkları nedeniyle zorlanan konuk ekipte, tüm gözler kaleci ve savunma hattının üzerinde olacak. Kazananın final için dev bir adım atacağı bu tarihi mücadelenin tüm detayları haberimizde...

İtalya-Kuzey İrlanda MAÇI NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası play-off yarı finali kapsamındaki İtalya-Kuzey İrlanda maçı, 26 Mart Perşembe günü oynanacak.

İtalya-Kuzey İrlanda MAÇI SAAT KAÇTA?

New Balance Arena'da oynanacak mücadele, Türkiye Saati ile 22.45'te, Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin düdüğüyle start alacak.

İtalya-Kuzey İrlanda MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya-Kuzey İrlanda maçı, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İtalya-Kuzey İrlanda MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İtalya: Donnarumma; Calafiori, Mancini, Bastoni; Cambiaso, Tonali, Locatelli, Barella, Dimarco; Kean, Retegui

Kuzey İrlanda: P. Charles; Hume, McConville, Brown, McNair, Devenny; Saville, S. Charles, McCann; Price, Reid

ASpor CANLI YAYIN

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
