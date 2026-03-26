İtalya-Kuzey İrlanda maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası elemeleri

İtalya'da futbolun kalbi Bergamo'daki New Balance Arena'da atacak. Ev sahibi İtalya, teknik direktör Gennaro Gattuso yönetiminde, tarihinin en kritik sınavlarından birine çıkıyor. Grup aşamasında Norveç'in arkasında ikinci kalarak Play-Off'a gerileyen İtalya, hücum hattında Mateo Retegui ve orta sahanın beyni Nicolo Barella gibi yıldızlarına güveniyor. Gattuso, özellikle büyük statlar yerine Bergamo'nun atmosferini seçerek baskıyı azaltmayı hedeflerken, takımın üzerinde "üçüncü kez kaçırmama" stresi hakim. Kuzey İrlanda cephesinde ise teknik direktör Michael O'Neill, bir kez daha imkansızı başarmak için planlarını yaptı. Uluslar Ligi performansı sayesinde bu tura gelmeyi başaran konuk ekip, İtalya'yı kendi evinde savunma disiplini ve duran toplarla vurmayı planlıyor. Kaptan Dan Ballard ve Conor Bradley'nin sakatlıkları nedeniyle zorlanan konuk ekipte, tüm gözler kaleci ve savunma hattının üzerinde olacak. Kazananın final için dev bir adım atacağı bu tarihi mücadelenin tüm detayları haberimizde...

İtalya-Kuzey İrlanda MAÇI NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası play-off yarı finali kapsamındaki İtalya-Kuzey İrlanda maçı, 26 Mart Perşembe günü oynanacak.

İtalya-Kuzey İrlanda MAÇI SAAT KAÇTA?

New Balance Arena'da oynanacak mücadele, Türkiye Saati ile 22.45'te, Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin düdüğüyle start alacak.

İtalya-Kuzey İrlanda MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya-Kuzey İrlanda maçı, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İtalya-Kuzey İrlanda MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İtalya: Donnarumma; Calafiori, Mancini, Bastoni; Cambiaso, Tonali, Locatelli, Barella, Dimarco; Kean, Retegui

Kuzey İrlanda: P. Charles; Hume, McConville, Brown, McNair, Devenny; Saville, S. Charles, McCann; Price, Reid