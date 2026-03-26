Galler-Bosna Hersek maçı: Saat kaçta ve hangi kanalda? | Dünya Kupası Play-Off

Dünya Kupası hayallerini sürdürmek isteyen iki ekip, Galler'in kalesi Cardiff'te kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi Galler, teknik direktör Craig Bellamy yönetiminde, taraftar desteğini arkasına alarak üst üste ikinci kez Dünya Kupası'na gitme yolunda dev bir adım atmak niyetinde. Hücum hattında bu elemelerde 5 golle yıldızlaşan Harry Wilson ve kaptanlık pazubandını takacak olan Ethan Ampadu, ev sahibinin en büyük kozları olacak. Galler, geçtiğimiz Kasım ayında Kuzey Makedonya'yı 7-1 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek bu tura oldukça moralli geldi. Diğer yanda ise teknik direktör Sergej Barbarez yönetiminde yeni bir döneme giren Bosna Hersek, deplasmanda sürpriz yaparak tarihindeki ikinci Dünya Kupası katılımı için kapıyı aralamak istiyor. 40 yaşındaki efsane golcü Edin Dzeko liderliğinde sahaya çıkacak olan konuk takım, tecrübesiyle Galler savunmasını aşmaya çalışacak. Sead Kolasinac ve Benjamin Tahirovic gibi isimlerin performansı, Bosna'nın tur şansı için belirleyici olacak. Kazananın final için dev bir adım atacağı bu mücadelenin tüm detayları haberimizde...

Galler-Bosna Hersek MAÇI NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası play-off yarı finali kapsamındaki Galler-Bosna Hersek maçı, 26 Mart Perşembe günü oynanacak.

Galler-Bosna Hersek MAÇI SAAT KAÇTA?

Cardiff City'de oynanacak mücadele, Türkiye Saati ile 22.45'te, Rumen hakem Istvan Kovacs'ın düdüğüyle start alacak.

Galler-Bosna Hersek MAÇI HANGİ KANALDA?

Galler-Bosna Hersek maçı, Exxen ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galler-Bosna Hersek MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galler: Darlow; Williams, Rodon, Lawlor, Dasilva; Ampadu, J. James; Brooks, Wilson, Broadhead; Johnson

Bosna Hersek: Vasilj; Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac; Bajraktarevic, Tahirovic, Sunjic, Memic; Tabakovic, Dzeko