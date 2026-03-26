Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Galler-Bosna Hersek maçı: Saat kaçta ve hangi kanalda? | Dünya Kupası Play-Off

2026 FIFA Dünya Kupası’na katılacak son takımların belirleneceği Avrupa Elemeleri Play-Off yarı finalinde heyecan Cardiff'e taşınıyor. A Grubu'nda yer alan Galler, sahasında Bosna Hersek’i konuk ediyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu kritik randevuda kazanan ekip, adını finale yazdırarak İtalya - Kuzey İrlanda maçının galibiyle 31 Mart'ta Dünya Kupası bileti için karşı karşıya gelecek. Cardiff City Stadyumu’nun ateşli atmosferinde oynanacak bu maçta iki takımın da hata payı yok. Peki Galler-Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 09:54
Galler-Bosna Hersek maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Dünya Kupası hayallerini sürdürmek isteyen iki ekip, Galler'in kalesi Cardiff'te kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi Galler, teknik direktör Craig Bellamy yönetiminde, taraftar desteğini arkasına alarak üst üste ikinci kez Dünya Kupası'na gitme yolunda dev bir adım atmak niyetinde. Hücum hattında bu elemelerde 5 golle yıldızlaşan Harry Wilson ve kaptanlık pazubandını takacak olan Ethan Ampadu, ev sahibinin en büyük kozları olacak. Galler, geçtiğimiz Kasım ayında Kuzey Makedonya'yı 7-1 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek bu tura oldukça moralli geldi. Diğer yanda ise teknik direktör Sergej Barbarez yönetiminde yeni bir döneme giren Bosna Hersek, deplasmanda sürpriz yaparak tarihindeki ikinci Dünya Kupası katılımı için kapıyı aralamak istiyor. 40 yaşındaki efsane golcü Edin Dzeko liderliğinde sahaya çıkacak olan konuk takım, tecrübesiyle Galler savunmasını aşmaya çalışacak. Sead Kolasinac ve Benjamin Tahirovic gibi isimlerin performansı, Bosna'nın tur şansı için belirleyici olacak. Kazananın final için dev bir adım atacağı bu mücadelenin tüm detayları haberimizde...

Galler-Bosna Hersek MAÇI NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası play-off yarı finali kapsamındaki Galler-Bosna Hersek maçı, 26 Mart Perşembe günü oynanacak.

Galler-Bosna Hersek MAÇI SAAT KAÇTA?

Cardiff City'de oynanacak mücadele, Türkiye Saati ile 22.45'te, Rumen hakem Istvan Kovacs'ın düdüğüyle start alacak.

Galler-Bosna Hersek MAÇI HANGİ KANALDA?

Galler-Bosna Hersek maçı, Exxen ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galler-Bosna Hersek MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galler: Darlow; Williams, Rodon, Lawlor, Dasilva; Ampadu, J. James; Brooks, Wilson, Broadhead; Johnson

Bosna Hersek: Vasilj; Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac; Bajraktarevic, Tahirovic, Sunjic, Memic; Tabakovic, Dzeko

