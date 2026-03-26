CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Çekya-İrlanda Cumhuriyeti maçı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Çekya-İrlanda Cumhuriyeti maçı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası’na katılacak son takımların belirleneceği Avrupa Elemeleri Play-Off yarı finalinde D Yolu’nda (Path D) kritik bir randevu futbolseverleri bekliyor. Çekya, sahasında İrlanda Cumhuriyeti’ni konuk ediyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu zorlu mücadeleyi kazanan taraf, adını finale yazdırarak Danimarka - Kuzey Makedonya maçının galibiyle 31 Mart'ta Dünya Kupası bileti için karşı karşıya gelecek. Prag’daki Fortuna Arena'da oynanacak bu tarihi gecede kazanan taraf hayallerine bir adım daha yaklaşacak. Peki Çekya - İrlanda Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 09:43 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 09:45
Çekya-İrlanda Cumhuriyeti maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Dünya Kupası rüyasını sürdürmek isteyen iki köklü ekip, Prag'da kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi Çekya, teknik direktör Ivan Hasek yönetiminde, özellikle iç sahadaki baskılı oyunuyla turu geçmenin hesaplarını yapıyor. Hücum hattında Bayer Leverkusen'in yıldızı Patrik Schick ve orta sahanın dinamosu Tomas Soucek gibi isimlere güvenen Çekler, taraftar desteğini de arkasına alarak İrlanda engelini aşmak niyetinde. Konuk ekip İrlanda Cumhuriyeti cephesinde ise teknik direktör Heimir Hallgrimsson, Portekiz ve Macaristan karşısında alınan kritik galibiyetlerin moraliyle sahaya çıkıyor. İrlanda'da bu sezon AZ Alkmaar formasıyla fırtınalar estiren Troy Parrott, son 2 milli maçta attığı 5 golle takımın en büyük umudu konumunda. Sakatlığı bulunan Evan Ferguson'un yokluğunda tüm gözler Parrott ve kaptan Seamus Coleman üzerinde olacak. Kazananın final için dev bir adım atacağı bu nefes kesen mücadelenin tüm detayları haberimizde...

Çekya-İrlanda Cumhuriyeti MAÇI NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası play-off yarı finali kapsamındaki Çekya-İrlanda Cumhuriyeti maçı, 26 Mart Perşembe günü oynanacak.

Çekya-İrlanda Cumhuriyeti MAÇI SAAT KAÇTA?

Fortuna Arena'da oynanacak mücadele, Türkiye Saati ile 22.45'te, İsveç hakem Glenn Nyberg'in düdüğüyle start alacak.

Çekya-İrlanda Cumhuriyeti MAÇI HANGİ KANALDA?

Çekya-İrlanda Cumhuriyeti maçı, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Çekya-İrlanda Cumhuriyeti MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Çekya: Kovar; Coufal, Vitik, Krejci, Jurasek; Cerv, Soucek; Provod, Sulc, Karabec; Schick

İrlanda Cumhuriyeti: Kelleher; Coleman, O'Brien, Collins, O'Shea, Manning; Molumby, Cullen, Azaz; Ogbene, Parrott

ASpor CANLI YAYIN

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
