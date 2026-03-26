Çekya-İrlanda Cumhuriyeti maçı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Dünya Kupası rüyasını sürdürmek isteyen iki köklü ekip, Prag'da kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi Çekya, teknik direktör Ivan Hasek yönetiminde, özellikle iç sahadaki baskılı oyunuyla turu geçmenin hesaplarını yapıyor. Hücum hattında Bayer Leverkusen'in yıldızı Patrik Schick ve orta sahanın dinamosu Tomas Soucek gibi isimlere güvenen Çekler, taraftar desteğini de arkasına alarak İrlanda engelini aşmak niyetinde. Konuk ekip İrlanda Cumhuriyeti cephesinde ise teknik direktör Heimir Hallgrimsson, Portekiz ve Macaristan karşısında alınan kritik galibiyetlerin moraliyle sahaya çıkıyor. İrlanda'da bu sezon AZ Alkmaar formasıyla fırtınalar estiren Troy Parrott, son 2 milli maçta attığı 5 golle takımın en büyük umudu konumunda. Sakatlığı bulunan Evan Ferguson'un yokluğunda tüm gözler Parrott ve kaptan Seamus Coleman üzerinde olacak. Kazananın final için dev bir adım atacağı bu nefes kesen mücadelenin tüm detayları haberimizde...

Çekya-İrlanda Cumhuriyeti MAÇI NE ZAMAN?

2026 Dünya Kupası play-off yarı finali kapsamındaki Çekya-İrlanda Cumhuriyeti maçı, 26 Mart Perşembe günü oynanacak.

Çekya-İrlanda Cumhuriyeti MAÇI SAAT KAÇTA?

Fortuna Arena'da oynanacak mücadele, Türkiye Saati ile 22.45'te, İsveç hakem Glenn Nyberg'in düdüğüyle start alacak.

Çekya-İrlanda Cumhuriyeti MAÇI HANGİ KANALDA?

Çekya-İrlanda Cumhuriyeti maçı, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Çekya-İrlanda Cumhuriyeti MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Çekya: Kovar; Coufal, Vitik, Krejci, Jurasek; Cerv, Soucek; Provod, Sulc, Karabec; Schick

İrlanda Cumhuriyeti: Kelleher; Coleman, O'Brien, Collins, O'Shea, Manning; Molumby, Cullen, Azaz; Ogbene, Parrott