Hakem Çakır'a görev

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 06:50
FİFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, İtalya'da düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur A2 Grup müsabakalarında düdük çalacak. İtalya, Portekiz, İzlanda ve Romanya'nın yer alacağı grupta maçlar 25-31 Mart tarihleri arasında oynanacak. FIFA kokartlı yardımcı hakem Bersan Duran da bu müsabakalarda görev yapacak.