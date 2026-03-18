Ziraat Türkiye Kupası
Arda Güler 68 metreden attığı gol hakkında konuştu: Uzun zamandır deniyordum

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City'yi eledikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 10:22
Etihad Stadı'nda Manchester City'yi 2-1 yenerek çeyrek final bileti aldıkları maçın ardından Anadolu Ajansına konuşan Arda Güler, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Hem sahamızda hem burada kazandık. O yüzden çok mutluyuz. İnşallah kupayı kazanırız." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu, LaLiga'da Elche'yi 4-1 yendikleri mücadelenin 89. dakikasında 68 metreden attığı golle ilgili duygularını, "Çok şükür. Uzun zamandır deniyordum. Böyle bir gol attığım için çok mutluyum." sözleriyle paylaştı.

21 yaşındaki futbolcu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off ilk maçında Romanya ile oynayacakları mücadeleyi kazanmak istediklerini belirterek, "İnşallah 2026 Dünya Kupası'na gidebiliriz. Hepimizin en büyük hayali o." dedi.

Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde muhtemel Bayern Münih eşleşmesiyle ilgili soruya ise, "Kazanmak istiyoruz." yanıtını verdi.

Real Madrid, çeyrek finalde Bayern Münih-Atalanta eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Alman ekibi ilk maçı 6-1 kazanmıştı.

