Haberler Futbol Al Riyadh-Al Ittihad Jeddah maçı canlı: Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Suudi Arabistan Pro Lig'de 26. hafta heyecanı hız kesmeden devam ederken, küme düşme hattından kurtulma mücadelesi veren ev sahibi ekip ile şampiyonluk yarışı ve üst sıralardaki yerini korumak isteyen dev rakibi karşı karşıya geliyor. Lig aşamasını 16 puanla 16. sırada sürdüren ev sahibi, kendi sahasında alacağı sürpriz bir puanla nefes almak isterken; 42 puanla 6. basamakta yer alan konuk ekip, zirve takibini sürdürmek için kayıpsız geçmek zorunda olduğu bir deplasmana çıkıyor. Prince Faisal bin Fahd Stadyumu’nda oynanacak bu taktik savaşı, her iki takımın sezon sonu hedefleri için kritik bir viraj niteliği taşıyor. Peki Al Riyadh-Al Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 10:59
Al Riyadh-Al Ittihad Jeddah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan futbolunun köklü temsilcileri, ligin 26. haftasında puan mücadelesine giriyor. Sezon başından bu yana savunma hattında yaşadığı sorunlarla alt sıralara demir atan ev sahibi ekip, tecrübeli teknik direktörü yönetiminde bu zorlu eşleşmeyi bir çıkış maçı olarak görüyor. Diğer tarafta ise deplasman karnesiyle ligin en çekinilen takımlarından biri olan konuk ekip, güçlü kadro yapısı ve disiplinli oyun anlayışıyla favori olarak çıktığı bu randevuda hata yapmak istemiyor. Prince Faisal bin Fahd Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu önemli karşılaşmada, her iki teknik adamın orta saha hakimiyeti üzerine kuracağı stratejiler maçın kaderini belirleyecek. İşte Al Riyadh - Al Ittihad Jeddah maçı detayları...

Al Riyadh-Al Ittihad Jeddah MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 26. haftasında kapsamındaki Al Riyadh-Al Ittihad Jeddah maçı, 13 Mart Cuma günü oynanacak.

Al Riyadh-Al Ittihad Jeddah MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Riyadh-Al Ittihad Jeddah maçı, Türkiye Saati ile 22.00'de başlayacak.

Al Riyadh-Al Ittihad Jeddah MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelinde takımların sıralamalarını yeniden belirleyebilecek nitelikteki kritik mücadelenin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

