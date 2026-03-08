İspanyol kulübünden Türk bayraklı paylaşım: Her zaman bizimle!

ABD ve İsrail'in İran'a saldırması sonrası İspanya'nın sergilediği duruş, Türk ve İspanyol halkının arasındaki bağları güçlendirdi.
İki halk arasındaki sıcak ilişkiler sosyal medyada zirve yaparken, ülkemize bir selam da "Los Turcos" (Türkler) lakaplı İspanyol futbol takımı Deportivo La Coruna'dan geldi.
İspanya La Liga 2'de mücadele eden kulüp, Granada'yı sahasında ağırladığı karşılaşma öncesi resmi sosyal medya hesabından bir görsel paylaştı.
Tribüne asılan Türk bayraklarının yer aldığı görsel Türkçe "Her zaman bizimle" mesajıyla paylaşıldı.
Bu paylaşımın altına Türk taraftarlardan binlerce beğeni ve yorum geldi.
Her zaman bizimle