CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol İspanyol kulübünden Türk bayraklı paylaşım: Her zaman bizimle!

İspanyol kulübünden Türk bayraklı paylaşım: Her zaman bizimle!

İspanyol ekibi Deportivo La Coruna'dan Türk bayraklı paylaşım geldi. Sosyal medyadan paylaşılan görselde "Her zaman bizimle" mesajı yer aldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 01:32
İspanyol kulübünden Türk bayraklı paylaşım: Her zaman bizimle!

ABD ve İsrail'in İran'a saldırması sonrası İspanya'nın sergilediği duruş, Türk ve İspanyol halkının arasındaki bağları güçlendirdi.

İki halk arasındaki sıcak ilişkiler sosyal medyada zirve yaparken, ülkemize bir selam da "Los Turcos" (Türkler) lakaplı İspanyol futbol takımı Deportivo La Coruna'dan geldi.

İspanya La Liga 2'de mücadele eden kulüp, Granada'yı sahasında ağırladığı karşılaşma öncesi resmi sosyal medya hesabından bir görsel paylaştı.

Tribüne asılan Türk bayraklarının yer aldığı görsel Türkçe "Her zaman bizimle" mesajıyla paylaşıldı.

Bu paylaşımın altına Türk taraftarlardan binlerce beğeni ve yorum geldi.

Saran'dan maç sonu flaş hakem tepkisi!
F.Bahçe'den maç sonu açıklama!
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
CANLI | ABD-İsrail-İran savaşında dokuzuncu gün! Tahran'da petrol İsfahan'da radyasyon tesisleri vuruldu | Hamaney'in halefi seçildi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco'dan maç sonu G.Saray sözleri!
"Mourinho'yu Edson için ben ikna ettim!"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den maç sonu açıklama! F.Bahçe'den maç sonu açıklama! 01:01
Mert Müldür: Yapılanı kabul edemem! Mert Müldür: Yapılanı kabul edemem! 00:41
7 gollü maçta kazanan Esenler Erokspor! 7 gollü maçta kazanan Esenler Erokspor! 00:40
Tedesco'dan basın toplantısında Türkçe açıklama! Tedesco'dan basın toplantısında Türkçe açıklama! 00:13
Tedesco'dan maç sonu G.Saray sözleri! Tedesco'dan maç sonu G.Saray sözleri! 00:06
"Normal şartlarda bizden daha iyiler ama..." "Normal şartlarda bizden daha iyiler ama..." 23:43
Daha Eski
Saran'dan maç sonu flaş hakem tepkisi! Saran'dan maç sonu flaş hakem tepkisi! 23:05
Kadıköy'de büyük gerginlik! Yüksel Yıldırım taraftarlarla tartıştı Kadıköy'de büyük gerginlik! Yüksel Yıldırım taraftarlarla tartıştı 23:05
Matteo Guendouzi: Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu Matteo Guendouzi: Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu 22:58
Marco Asensio: Bu takımda karakter var! Marco Asensio: Bu takımda karakter var! 22:49
Domenico Tedesco: 2-1 geriye düştükten sonra... Domenico Tedesco: 2-1 geriye düştükten sonra... 22:49
Jayden Oosterwolde: Şampiyon olmak istiyoruz Jayden Oosterwolde: Şampiyon olmak istiyoruz 22:44