Marsilya-Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Kupası)

Marsilya-Toulouse maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Kupası çeyrek finalinde Marsilya ile Toulouse kozlarını paylaşacak. Son lig maçında Lyon karşısında moral veren bir galibiyet alan Marsilya, bu çıkışını kupaya da taşımak istiyor. Öte yandan zorlu deplasmanda sahaya çıkacak Toulouse, sürprize imza atarak yarı final biletini kapmanın planlarını yapıyor. Futbolseverler ise kritik karşılaşmanın tarihini, başlama saatini ve yayınlanacağı kanalı merakla araştırıyor. Peki, Marsilya-Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MARSILYA-TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Kupası çeyrek finalinde oynanacak Marsilya-Toulouse maçı 4 Mart 2026 Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

MARSILYA-TOULOUSE MAÇI HANGİ KANALDA?

Velodrome Stadyumu'nda oynanacak Marsilya-Toulouse maçı beIN CONNECT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.