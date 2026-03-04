CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Lorient-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Kupası)

Fransa Kupası çeyrek finalinde Lorient ile Nice karşı karşıya gelecek. Turnuvada devam etmenin hesaplarını yapan iki takım da adını bir üst tura yazdırmanın yollarını arayacak. Heyecan dolu karşılaşmada hangi ekibin kazanacağı merak edilirken, "Lorient-Nice maçı canlı izle" konusu araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Lorient-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 20:56
Lorient-Nice maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Kupası çeyrek final heyecanı devam ediyor. Lorient ile Nice arasında oynanacak kritik eşleşmede kazanan yarı finale yükselecek. Her iki takım da kupada ilerlemek için sahaya çıkacak. Lorient, iç saha avantajını kullanarak rakibini yenmek isterken, Nice de üst tura adını yazdırmak için mücadele edecek. Turnuvanın en önemli aşamalarından birinde yaşanacak bu mücadele futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Lorient-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LORIENT-NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Kupası çeyrek finalinde oynanacak Lorient-Nice maçı 4 Mart 2026 Çarşamba günü saat 22.30'da başlayacak.

LORIENT-NICE MAÇI HANGİ KANALDA?

Moustoir Stadyumu'nda oynanacak Lorient-Nice maçı beIN CONNECT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
