Lorient-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Kupası)

Fransa Kupası çeyrek final heyecanı devam ediyor. Lorient ile Nice arasında oynanacak kritik eşleşmede kazanan yarı finale yükselecek. Her iki takım da kupada ilerlemek için sahaya çıkacak. Lorient, iç saha avantajını kullanarak rakibini yenmek isterken, Nice de üst tura adını yazdırmak için mücadele edecek. Turnuvanın en önemli aşamalarından birinde yaşanacak bu mücadele futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Lorient-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LORIENT-NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Kupası çeyrek finalinde oynanacak Lorient-Nice maçı 4 Mart 2026 Çarşamba günü saat 22.30'da başlayacak.

LORIENT-NICE MAÇI HANGİ KANALDA?

Moustoir Stadyumu'nda oynanacak Lorient-Nice maçı beIN CONNECT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.