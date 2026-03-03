Kadın Millilerin rakibi Malta

A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki ilk maçında bugün Malta'yı konuk edecek. Pendik Stadı'nda yapılacak maç, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı futbolseverler, Passo Mobil Uygulama'dan biletlerini alabilecek ve statta ücretsiz izleyebilecek. Müsabakayı İspanyol hakem Eugenia Gil Soriano yönetecek. Müsabaka, TRT Spor'dan yayımlanacak.
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 06:50
