Ziraat Türkiye Kupası
Real Madrid'e Mbappe'den kötü haber!

Real Madrid'e Mbappe'den kötü haber!

Real Madrid'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe, bir süre sahalardan uzak kalacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 00:24
Real Madrid'e Mbappe'den kötü haber!

Real Madrid Kulübünden yapılan açıklamada "Real Madrid Sağlık Hizmetleri gözetiminde Fransız uzman doktorlar tarafından yapılan testler sonucunda Kylian Mbappe'nin sol dizinde burkulma teşhisi ve uygulanan konservatif tedavinin uygunluğu doğrulanmıştır." denildi.

İspanya basınına göre 27 yaşındaki santrfor, en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Benfica ile yapılan Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında forma giyemeyen Fransız futbolcu, detaylı testler için Paris'e gitmişti.

İlkay'dan flaş itiraf! "Futbolda en nefret ettiğim şey..."
12 Dev Adam 2. tur biletini kaptı!
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Başkan Erdoğan'dan İran'a taziye dünyaya uyarı: "Sinsi hesapları gayet iyi biliyoruz"
G.Saray'dan radikal karar! Kadroda 8 futbolcu yok
Liverpool'dan son dakika açıklaması! G.Saray maçında yok
