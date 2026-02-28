Al Fayha-Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Al Fayha-Al Nassr maçı izle

Al Fayha-Al Nassr maçı canlı anlatım...
Suudi Arabistan Pro Lig'de zirve yarışı kızışırken, Al Nassr deplasmanda Al Fayha ile karşı karşıya geliyor. Cumartesi akşamı oynanacak mücadele öncesinde taraftarlar Al Fayha-Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor. Najd Şövalyeleri, liderliğini koruyup avantajını artırmak isterken; Al Fayha sahasında alacağı puanla moral bulmayı hedefliyor. Al Fayha-Al Nassr maçı izle seçenekleri ve canlı yayın detayları, haberimizde yer alıyor. Bu zorlu mücadele, Suudi Arabistan liginde haftanın en çok konuşulan maçlarından biri olmaya aday.
AL FAYHAA-AL NASSR MAÇI NE ZAMAN?
Al Fayhaa-Al Nassr maçı, 28 Şubat Cumartesi günü oynanacak.
AL FAYHAA-AL NASSR MAÇI SAAT KAÇTA?
Al Fayhaa-Al Nassr maçı, saat 22:00'de başlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Al Fayha muhtemel ilk 11'i: Mosquera, Al-Baqawi, Smalling, Semedo, Villanueva, Bamsaud, Dahal, Al-Beshe, Benzia, Jason, Sakala
Al-Nassr muhtemel ilk 11'i: Bento, Boushal, Simakan, Alamri, Martinez, Coman, Brozovic, Al-Khaibari, Mane, Felix, Ronaldo
Al Fayha maç günü paylaşımı
#يوم_الفهود 🐆🆚 #الفيحاء_النصر 🕔 10:00 مساءً 🏟️ ملعب مدينة المجمعة الرياضية 🏆 #دوري_روشن_السعودي #الفيحاء | #مع_الفيحاء pic.twitter.com/R4D50A0YUt— نادي الفيحاء السعودي (@AlfayhaSC) February 28, 2026
Al-Nassr maç günü paylaşımı
Ramadan night. Game time 🌙⚽ pic.twitter.com/lU4CQN1jhZ— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) February 28, 2026