Al Fayha-Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Al Fayha-Al Nassr maçı izle

Suudi Arabistan Profesyonel Ligi’nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin lideri Al Nassr, Cumartesi akşamı Kral Salman Spor Şehri Stadyumu’nda Al Fayha’ya konuk olacak. Futbolseverler ise şimdiden Al Fayha-Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusuna yanıt arıyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 20:37
Al Fayha-Al Nassr maçı canlı anlatım...

Suudi Arabistan Pro Lig'de zirve yarışı kızışırken, Al Nassr deplasmanda Al Fayha ile karşı karşıya geliyor. Cumartesi akşamı oynanacak mücadele öncesinde taraftarlar Al Fayha-Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor. Najd Şövalyeleri, liderliğini koruyup avantajını artırmak isterken; Al Fayha sahasında alacağı puanla moral bulmayı hedefliyor. Al Fayha-Al Nassr maçı izle seçenekleri ve canlı yayın detayları, haberimizde yer alıyor. Bu zorlu mücadele, Suudi Arabistan liginde haftanın en çok konuşulan maçlarından biri olmaya aday.

AL FAYHAA-AL NASSR MAÇI NE ZAMAN?

Al Fayhaa-Al Nassr maçı, 28 Şubat Cumartesi günü oynanacak.

AL FAYHAA-AL NASSR MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Fayhaa-Al Nassr maçı, saat 22:00'de başlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Al Fayha muhtemel ilk 11'i: Mosquera, Al-Baqawi, Smalling, Semedo, Villanueva, Bamsaud, Dahal, Al-Beshe, Benzia, Jason, Sakala

Al-Nassr muhtemel ilk 11'i: Bento, Boushal, Simakan, Alamri, Martinez, Coman, Brozovic, Al-Khaibari, Mane, Felix, Ronaldo

CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Al Fayha maç günü paylaşımı

Al-Nassr maç günü paylaşımı

