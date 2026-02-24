Al Taawon-Al Hilal Riyadh maçı izle | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Suudi Arabistan Pro Lig’de 23. hafta, çölde fırtına koparacak bir mücadeleye sahne oluyor. 39 puanla 5. sırada yer alan ve ilk 4 iddiasını sürdüren Al Taawon, sahasında 54 puanlı Al Hilal’i ağırlıyor. Simone Inzaghi yönetimindeki Al Hilal, namağlup serisini sürdürüp şampiyonluk yolunda dev bir adım daha atmayı hedeflerken; Rodolfo Arruabarrena'nın öğrencileri, taraftarı önünde ligin en güçlü kadrosuna karşı direnç göstermeye çalışacak. Al Hilal’in deplasmanlardaki müthiş hegemonyası mı devam edecek, yoksa Taawon, dev rakibini avlamayı başarabilecek mi? Peki Al Taawon-Al Hilal maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 13:49
Al Taawon-Al Hilal Riyadh maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Al Taawon Club Stadyumu'ndaki Al Taawon-Al Hilal Riyadh karşılaşmasında futbolseverleri yüksek tempolu bir oyun bekliyor. Ev sahibi Al Taawon, bu sezon iç sahada aldığı sonuçlarla dikkat çekse de sakatlığı süren Musa Barrow ve Andrei Girotto gibi kilit isimlerin yokluğunda zorlu bir sınav verecek. Konuk ekip Al Hilal cephesinde ise işler bir nebze karışık; takımın süper yıldızı Karim Benzema'nın yanı sıra Salem Al-Dawsari ve Malcom gibi isimlerin formu teknik heyetin en büyük güvencesi. İşte haftanın maçına dair tüm detaylar...

Al Taawon-Al Hilal Riyadh MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Taawon-Al Hilal Riyadh maçı, 24 Şubat Salı günü oynanacak. Al Taawon Club Stadyumu'ndaki karşılaşma, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Al Taawon-Al Hilal Riyadh MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 23. haftasında oynanacak mücadele, TRT Tabii Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Al Taawon-Al Hilal Riyadh MUHTEMEL 11'LER

Al Taawon: Maylson; Mahzari, Al Dossari, Lajami, Al Mufarrij; Flavio, El Mahdioui, Fulgini; Petkov, Martinez, Biel

Al Hilal Riyadh: Bounou; Al-Harbi, Koulibaly, Al-Tambakti, Hernandez; Milinkovic-Savic, Neves, Kanno; Malcolm, Benzema, Salem Al-Dawsari

Al Taawon-Al Hilal Riyadh MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR

ASpor CANLI YAYIN

SON DAKİKA
