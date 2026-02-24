Al Taawon-Al Hilal Riyadh maçı izle | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Al Taawon-Al Hilal Riyadh maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Al Taawon Club Stadyumu'ndaki Al Taawon-Al Hilal Riyadh karşılaşmasında futbolseverleri yüksek tempolu bir oyun bekliyor. Ev sahibi Al Taawon, bu sezon iç sahada aldığı sonuçlarla dikkat çekse de sakatlığı süren Musa Barrow ve Andrei Girotto gibi kilit isimlerin yokluğunda zorlu bir sınav verecek. Konuk ekip Al Hilal cephesinde ise işler bir nebze karışık; takımın süper yıldızı Karim Benzema'nın yanı sıra Salem Al-Dawsari ve Malcom gibi isimlerin formu teknik heyetin en büyük güvencesi. İşte haftanın maçına dair tüm detaylar...

Al Taawon-Al Hilal Riyadh MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Taawon-Al Hilal Riyadh maçı, 24 Şubat Salı günü oynanacak. Al Taawon Club Stadyumu'ndaki karşılaşma, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Al Taawon-Al Hilal Riyadh MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 23. haftasında oynanacak mücadele, TRT Tabii Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Al Taawon-Al Hilal Riyadh MUHTEMEL 11'LER

Al Taawon: Maylson; Mahzari, Al Dossari, Lajami, Al Mufarrij; Flavio, El Mahdioui, Fulgini; Petkov, Martinez, Biel

Al Hilal Riyadh: Bounou; Al-Harbi, Koulibaly, Al-Tambakti, Hernandez; Milinkovic-Savic, Neves, Kanno; Malcolm, Benzema, Salem Al-Dawsari

Al Taawon-Al Hilal Riyadh MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR