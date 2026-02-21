Zeki Çelik için transfer açıklaması! Gelecek sezon...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Kariyerini Roma'da sürdüren milli futbolcumuz Zeki Çelik hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. İtalyan ekibi ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Çelik hakkında çıkan transfer iddialarına ise menajeri yanıt verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 16:39 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 16:42
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Roma ile olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek olan Zeki Çelik, henüz İtalyan ekibi ile yeni sözleşme imzalamazken ismi de transfer söylentilerinde yer alıyor. Özellikle Juventus'un gelecek yaz için Çelik ile anlaşmaya vardığı iddiaları gündeme gelmişti. 29 yaşındaki futbolcunun menajeri Fazıl Özdemir ise yaptığı açıklama ile iddiaları yalanladı.

Özdemir, "Zeki'nin bir kulüple anlaşmaya vardığına dair söylentiler doğru değil . Şu anda büyük bir kulüpte oynuyor ve İtalya ve İngiltere'deki büyük takımların bu seviyede mücadele eden bir oyuncuya ilgi göstermesi ve adının bu kulüplerle anılması doğal. Transfer söylentilerine ve sona erecek sözleşmesine rağmen, Çelik'in düşünceleri tamamen Roma'da. Roma ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor; ancak kulübe büyük saygı duyuyor . Bu aşamada, sözleşme veya transfer konularına odaklanmış değil. Tüm dikkati ve bağlılığı, Roma'nın hedeflerine ulaşmasına destek olmaya odaklanmış durumda. Diğer tüm konuların, profesyonel ve saygılı bir şekilde, zamanı geldiğinde ele alınacağına ve çözüleceğine inanıyoruz" İfadelerine yer verdi.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Zeki Çelik'in transfer durumunu Juventus haricinde Inter ve Napoli de takip ediyor. Roma ise bu sezon en çok kullandığı oyunculardan birini kadrosunda tutmak için sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varmaya çalışıyor.

