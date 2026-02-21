Al Nassr Al Hazem maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Lig Al Nassr-Al Hazem maçı canlı izlemek linki...

Futbolseverler "Al Nassr Al Hazem maçı canlı nasıl izlenir?" sorusunun yanıtını arıyor. Mücadele, Suudi Arabistan Pro Ligi yayın haklarına sahip resmi spor kanalı ve dijital uygulama üzerinden canlı yayınlanacak. Al Nassr-Al Hazem maçı saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının cevabı merak ediliyor. Al Nassr, şampiyonluk yolunda puan kaybı yaşamak istemezken, Al Hazem ligdeki konumunu güçlendirmek için sahaya çıkacak. Nassr-Al Hazem maçı detayları ve canlı yayın izleme linki FOTOMAÇ.com'da!

AL NASSR- AL HAZEM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Nassr-Al Hazem maçı, 21 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Mücadele, saat 22:00'de başlayacak.

AL NASSR- AL HAZEM MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Nassr ile Al Hazem arasındaki Suudi Arabistan Pro Lig maçı, tabii Spor 1 kanalında canlı yayınlanacak.

AL NASSR-AL HAZEM MAÇI CANLI ANLATIM (LİNK)

Al Nassr maç günü paylaşımı

يـوم المبـاراة .. العاشـرة مسـاء اليـوم ⏳ في ملعـب الأول بـارك 🏟️https://t.co/NzZ5ZswX5Z#النصر_الحزم pic.twitter.com/hpI6nIzzhN — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 20, 2026

Al Hazem maç günü paylaşımı