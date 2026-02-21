CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Al Nassr Al Hazem maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Nassr Al Hazem maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Ligi’nde heyecan devam ediyor. Al Nassr - Al Hazem maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? sorusu futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Şampiyonluk yarışında iddiasını sürdüren Al Nassr, sahasında Al Hazem’i konuk edecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 21:34 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 21:36
Al Nassr Al Hazem maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Lig Al Nassr-Al Hazem maçı canlı izlemek linki...

Futbolseverler "Al Nassr Al Hazem maçı canlı nasıl izlenir?" sorusunun yanıtını arıyor. Mücadele, Suudi Arabistan Pro Ligi yayın haklarına sahip resmi spor kanalı ve dijital uygulama üzerinden canlı yayınlanacak. Al Nassr-Al Hazem maçı saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının cevabı merak ediliyor. Al Nassr, şampiyonluk yolunda puan kaybı yaşamak istemezken, Al Hazem ligdeki konumunu güçlendirmek için sahaya çıkacak. Nassr-Al Hazem maçı detayları ve canlı yayın izleme linki FOTOMAÇ.com'da!

AL NASSR- AL HAZEM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Nassr-Al Hazem maçı, 21 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Mücadele, saat 22:00'de başlayacak.

AL NASSR- AL HAZEM MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Nassr ile Al Hazem arasındaki Suudi Arabistan Pro Lig maçı, tabii Spor 1 kanalında canlı yayınlanacak.

AL NASSR-AL HAZEM MAÇI CANLI ANLATIM (LİNK)

Al Nassr maç günü paylaşımı

Al Hazem maç günü paylaşımı

ASpor CANLI YAYIN

Konyaspor-Galatasaray | CANLI
F.Bahçeli o ismin yeni takımı şimdiden belli oldu!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Başkan Erdoğan çiftçilerle iftarda buluştu: Tarıma toplam 706 milyar lira destek verildi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ın golü ofsayta takıldı!
Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması! Sakatlığı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Chelsea 1 puana razı Chelsea 1 puana razı 21:18
G.Saray'ın golü ofsayta takıldı! G.Saray'ın golü ofsayta takıldı! 21:18
Gol düellosunda kazanan Bayern! Gol düellosunda kazanan Bayern! 21:17
PSG-Metz maçı canlı izle | Ligue 1 PSG-Metz maçı canlı izle | Ligue 1 20:52
Nuri Şahin: Çok değerli bir 3 puan aldık Nuri Şahin: Çok değerli bir 3 puan aldık 19:08
Kenan Yıldız'dan Spalletti'ye şok tepki! Kenan Yıldız'dan Spalletti'ye şok tepki! 19:24
Daha Eski
Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması! Sakatlığı... Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması! Sakatlığı... 19:34
Atletico Madrid Espanyol maçı bilgileri Atletico Madrid Espanyol maçı bilgileri 20:03
Beşiktaş, Göztepe'ye hazır! Beşiktaş, Göztepe'ye hazır! 20:12
Lens-Monaco maçı canlı izle! Lens-Monaco maçı canlı izle! 20:19
Ozan Kabak'ın golü Hoffenheim'a yetmedi Ozan Kabak'ın golü Hoffenheim'a yetmedi 20:19
Toulouse-Paris FC maçı canlı izle! Toulouse-Paris FC maçı canlı izle! 20:32