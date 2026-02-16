CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Kökünü kazıyacağız

Kökünü kazıyacağız

Adalet Bakanı Akın Gürlek, A Haber'de önemli açıklamalarda bulunarak, "Bakan olarak söz veriyorum; yasa dışı bahsin kökünü kazıyacağız. Tamamen kurutmamız gerek” dedi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 06:50
Kökünü kazıyacağız
Adalet Bakanı Akın Gürlek, A Haber'de önemli açıklamalar yaptı. Yasa dışı bahis ve şikeyle sonuna kadar mücadele edeceklerini kaydeden Bakan Akın Gürlek, "Yasa dışı bahisle mücadele ettim. Bunu çözdük. Şu anda bakan olarak da bu sorunu çözmeyi düşünüyoruz. Futbolda şikede de önemli operasyonlar yaptık. İstanbul Adliyesi bu konuda çalışıyor. Bakan olarak söz veriyorum yasa dışı bahsin kökünü kazıyacağız. Başsavcıyken bu işin sonuna kadar gitmiştim, bakan olarak da gideceğim. Bizim bunu tamamen kurutmamız gerek. Bu illetin üzerine kararlılıkla gideceğiz" dedi. Akın Gürlek çok kapsamlı çalışmalar yapacaklarını ifade ederek, "Yasal düzenleme eksikliği varsa yasal düzenleme yapacağız. Şahısların ünvanlarına, kim oldukları bakmadık. Futbolun temiz olması lazım. Yasa dışı belasından vatandaşlarımızı kurtarmak istiyoruz. Şike soruşturmaları da genişleyecek. Bu konu çok hassas. Yasal düzenleme eksikliği varsa yasal düzenleme yapacağız. Yasa dışı bahiste sürekli yöntem değiştiriyorlar. Sonuna kadar mücadele edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.
